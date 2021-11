Ballando con le stelle 2021, 4a puntata/ Diretta ed eliminati: Sandra Milo ospite

Ballando con le stelle 2021: anticipazioni e diretta quarta puntata 6 novembre

Sabato 6 novembre, alle 20.35, subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1, torna l’appuntamento con Ballando con le stelle 2021. Milly Carlucci, con Paolo Belli, è pronta a condurre una quarta puntata ricca di sfide danzanti, di emozioni senza rinunciare alle polemiche. Come ogni settimana, ad esibirsi sulla pista di Ballando non saranno solo le coppie in gara, ma anche gli ospiti che hanno accettato di trasformarsi in ballerini per una notte. Questa sera, a regalare una grande emozione al pubblico di Raiuno sarà una diva senza tempo.

Sandra Milo, ballerina per una notte/ Sul palco l'icona di un'Italia che non c'è più

Ospite speciale della quarta puntata di Ballando, infatti, sarà Sandra Milo che si esibirà in coppia con il maestro di ballo Angelo Madonia per conquistare il “bonus” da assegnare a una delle coppie concorrenti. Sandra Milo, però, non sarà l’unica sorpresa della puntata di questa sera. A scendere in pista con sette ballerine del programma saranno gli atleti della Nazionale Italiana di Football americano, recentemente vincitori del Campionato europeo.

Stefano Oradei nuova fidanzata/ Ecco chi è Greta Luna Saccone

Le coppie in gara di Ballando con le stelle 2021

Le coppie che si esibiranno nel corso della quarta puntata di Ballando con le stelle per staccare il biglietto per la prossima puntata, sono: Andrea Iannone e Lucrezia Lando, Arisa e Vito Coppola, Alvise Rigo e Tove Villfor, Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, Fabio Galante e Giada Lini, Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, Memo Remigi e Maria Ermachkova, Morgan e Alessandra Tripoli, Sabrina Salerno e Samuel Peron e Valeria Fabrizi e Giordano Filippo.

A giudicare tutte le esibizioni sarà l’integerrima giuria composta da a Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, e capitanata da Carolyn Smith. Non mancheranno i giudizi degli opinionisti a bordo campo ovvero Alberto Matano, Roberta Bruzzone e Alessandra Mussolini.

Memo Remigi e la storia d'amore con Barbara D'Urso / "L'ho protetta da certi ambienti"

Ballando con le stelle 2021: torna Mietta?

La terza puntata di Ballando con le stelle 2021 ha regalato un colpo di scena al pubblico con Al Bano che ha deciso di abbandonare la trasmissione per dare alla ballerina Oxana Lebedew il tempo di poter guarire da un infortunio. Maykel Fonts, dopo una settimana di accertamenti sulla negatività al coovid, è tornato in pista. Anche Mietta farà la stessa cosa appena sarà accertata la sua negatività. Tutte le coppie, attualmente fuori gara, avranno la possibilità di rientrare in gara con il ripescaggio.

La quarta puntata di Ballando potrà essere seguita in diretta televisiva a partire dalle 20.35 su Raiuno e, in diretta streaming, collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione.

