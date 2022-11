Ballando con le stelle 2022, 6a puntata/ Diretta ed eliminati: Giovanna Ralli ospite…

Ballando con le stelle 2022: anticipazioni e diretta sesta puntata 12 novembre

Dopo l’eliminazione di Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, Ballando con le stelle 2022 torna in onda oggi, sabato 12 novembre, con la sesta puntata. Il programma condotto da Milly Carlucci con la collaborazione di Paolo Belli che accompagna, con la sua Big Band sia le esibizioni dei concorrenti in gara che quelle dei ballerini per una notte che, ogni settimana scendono in pista mettendosi alla prova con un ballo per regalare dei punti preziosi ad una delle coppie in gara, è ufficialmente entrato nel vivo. La competizione aumenta puntata dopo puntata così come la tensione tra i concorrenti e i giudici che hanno in mano, in parte, il destino delle coppie in gara.

A giudicare tutte le esibizioni, infatti, è la giuria capitanata da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli che, nella scorsa puntata ha avuto uno scontro con Dario Cassini.

Le coppie in gara nella sesta puntata di Ballando con le stelle 2022

L’obiettivo di tutti i concorrenti è arrivare il più lontano possibile sperando anche di conquistare un posto in finale. Per riuscirci, sarà necessario superare lo scoglio della sesta puntata. Chi sono, dunque, i concorrenti e i maestri protagonisti della sesta puntata di Ballando con le stelle 2022? Questa sera, scenderanno in pista, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, le seguenti coppie:

Iva Zanicchi – Samuel Peron; Paola Barale – Roly Maden; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; Rosanna Banfi – Simone Casula; Ema Stokholma – Angelo Madonia; Gabriel Garko – Giada Lini; Enrico Montesano – Alessandra Tripoli; Dario Cassini – Lucrezia Lando; Alex Di Giorgio – Moreno Porcu; Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina; Alessandro Egger – Tove Villfor. Le coppie eliminate ovvero Marta Flavi – Simone Arena; Giampiero Mughini – Veera Kinnunen avranno la possibilità, nelle prossime puntate, di rientrare in gara grazie al ripescaggio.

Giovanna Ralli ballerina per una notte a Ballando con le stele

Dopo Wanda Nara, la ballerina per una notte della sesta puntata di Ballando con le stelle 2022 è una delle dive del cinema italiano. Bellissima, elegante e raffinata, questa sera, scenderà in pista Giovanna Ralli, vincitrice di due David di Donatello e due Nastro d’argento. Dopo aver imparato una coreografia con l’aiuto di un maestro, si esibirà davanti alla giuria per portare a casa il famoso tesoretto.

Ricordiamo, infine, che Ballando con le stelle è visibile in diretta televisiva su Raiuno a partire dalle 20.35 ovvero subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1 e in diretta streaming su Raiplay, sia collegandosi all’apposito sito o scaricando l’applicazione disponibile per ogni dispositivo.











