BALLANDO CON LE STELLE 2022, PAGELLE 6A PUNTATA/ Cassini-Barale finalmente eliminati!

Ballando con le Stelle 2022, pagelle ed eliminati: Barale-Cassini gli sconfitti della sesta puntata

Apriamo le pagelle della sesta puntata di Ballando con le Stelle 2022 con il verdetto finale, che condividiamo appieno. Dario Cassini e Paola Barale sono ufficialmente i concorrenti eliminati della serata. Un esito inevitabile, non più rimandabile. Dario Cassini, dopo il caos con Selvaggia Lucarelli e la “telefonata della discordia”, aveva evidentemente concluso la sua avventura su Raiuno. Si era rotta la magia, se mai ci fosse stata, con la sua splendida insegnante Lucrezia Lando. Voto 4. Paola Barale ha intrapreso e condotto un percorso più lineare a Ballando con le Stelle 2022, ma alla lunga pure lei è apparsa piatta e monocorde. Eliminazione giusta. Voto 5.

Paola Barale e Roly Maden eliminati a Ballando con le Stelle 2022/ La salsa non convince il pubblico

Si salva, per il rotto della cuffia, Iva Zanicchi. La cantante ci ricorda e ci dimostra che l’età, spesso, è solo un numero. Voto 6,5. Il ritiro di Luisella Costamagna, invece, non sappiamo se sia una perdita o meno per il programma. D’altronde la giornalista si è esibita sempre col contagocce e in condizioni particolari. Voto 6. Cresciuta, non poco, la coppia formata da Rosanna Banfi e Simone Casula. Già che gradevoli. Voto 7.

Dario Cassini e Lucrezia Lando eliminati a Ballando con le Stelle 2022/ Doppio flop in pista!

Ballando con le Stelle 2022, top e flop sesta puntata: Porcu e Di Giorgio volano

A Ballando con le Stelle 2022 al di sotto delle aspettative, invece, Ema Stokholma e Angelo Madonia. E’ mancata, almeno nella sesta puntata, la giusta verve. Voto 6. Gabriel Garko e Giada Lini attendono la fine della puntata per ballare, ma in realtà ballano pochissimo, a causa dell’infortunio di lui. Voto 5. Enrico Montesano e Alessandra Tripoli cavalcano il momento d’oro e si confermano la coppia più temibile del momento. Creatività, divertimento e tecnica. C’è quasi tutto nelle loro coreografie. Voto 8.

Paola Barale, problemi a Ballando con le stelle?/ "Stressa le sarte, innervosisce gran parte del cast"

Fanno ancora meglio Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, cresciuti vistosamente nelle ultime puntate. Voto 8+. Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina convincono senza se e senza ma (voto 7) mentre Alessandro Egger e Tove Villfor non sono stati esplosivi come al solito, per quanto piacevoli. Voto 6,5.











© RIPRODUZIONE RISERVATA