Ballando con le Stelle 2023, pagelle 2a puntata/ Wanda Nara tigre sul palco. Mammucari nel caos ma…

Pagelle Ballando con le Stelle 2023: Simona Ventura e Wanda Nara le concorrenti da battere?

Termina la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2023, tra risate e polemiche infine, come quella intrapresa tra Selvaggia Lucarelli (5) e Teo Mammucari (5.5). È vero, il concorrente se vuole sa essere pesante e poco rispettoso nei confronti del ruolo del giudice, che è certamente più istituzionale rispetto a quello del concorrente. In giuria, però, dovrebbe vigere l’obiettività, o quantomeno dovrebbe essere questo l’obiettivo perseguito da chi ne fa parte. Il voto di Selvaggia, un tondo 0, esprime però solamente antipatia e poca oggettività rispetto a quella che è stata la reale prestazione del concorrente, apprezzata dagli altri giudici. Di 0, in puntata, ce n’è stato anche un altro: quello di Guillermo Mariotto (5.5) a Sara Croce (5.5): un voto che non ha giustificazione, considerando il parere certamente più positivo di una vera esperta di ballo, Carolyn Smith, pacata nei giudizi e sempre corretta nelle spiegazioni (7).

Paola Perego (6.5), in apertura di puntata, convince i giudici certamente più della puntata precedente. La sua prestazione è guidata da Angelo Madonia, ma lei sembra essere più sicura di sé. Per Antonio Caprarica (7), invece, è una sorta di rivincita dopo la debacle della prima puntata: la sua prestazione raccoglie 31 punti e convince abbastanza i giudici con la sua eleganza. A non piacere, invece, è la prestazione di Carlotta Mantovan (5.5): la concorrente è sembrata molto ingessata, seppur molto gentile e aperta al confronto, caratteristica che stupisce la giuria. Emozione, invece, con Giovanni Terzi (6.5), il suo bel ballo e sopratutto la dichiarazione d’amore a Simona Ventura (8), scesa in pista dopo di lui e assoluta regina della serata con Wanda Nara (9).

Pagelle Ballando con le Stelle 2023: Lambertucci flop

Con Ricky Tognazzi (6), in questa seconda puntata di Ballando con le Stelle 2023, non mancano neppure le polemiche. In particolare modo, fa discutere un siparietto con la moglie, Simona Izzo, non apprezzato da Selvaggia Lucarelli ma invece piacevole agli occhi di Alberto Matano (6). Lino Banfi (6.5) emoziona come nella prima puntata ma a livello di ballo è davvero poca roba, almeno fino a questo momento, come ricordato anche da Fabio Canino (6). I 45 punti infatti non convincono a pieno il pubblico a casa, che vede come i giudici molto spesso adottino la politica del “due pesi due misure” con i concorrenti.

Dopo Wanda Nara, capace di conquistare il palco e di catalizzare l’attenzione dei giudici e del pubblico con la sua energia sensuale, è il turno del romantico ballo di Lorenzo Tano (7) che sembra molto in sintonia con Lucrezia, la sua partner. Il ragazzo, molto composto ed educato, stupisce i giudici. A chiudere la puntata è l’esibizione di Rosanna Lambertucci (5.5), che per Ivan Zazzaroni (6.5) è “troppo tesa”. Da premiare, però, il coraggio di buttarsi in un’avventura tutt’altro che scontata alla soglia dei 78 anni.











