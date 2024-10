Ballando con le stelle 2024: anticipazioni e diretta quinta puntata 26 ottobre

La gara di Ballando con le stelle 2024 è ufficialmente entrata nel vivo dopo l‘eliminazione dei Cugini di campagna che hanno perso lo spareggio con Sonia Bruganelli, premiata dal pubblico al termine di una puntata che l’ha vista rientrare in gara grazie alla golden card di Sara Di Vaira. Nella sesta puntata in onda oggi, sabato 26 ottobre 2024, Ballando con le stelle, tutte le coppie in gara proveranno a conquistare, ancora una volta, sia il pubblico, ma soprattutto l’inflessibile giuria capitanata da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Al timone dello show, come sempre, ci sarà Milly Carlucci, padrona di casa perfetta che accoglierà non solo i vari concorrenti con i maestri, ma anche la ballerina per una notte. Immancabile, inoltre, la presenza di Paolo belli con la sua Big Band e la giuria popolare composta da Rossella Erra, detentrice del tesoretto, da Simone Di Pasquale che può ancora utilizzare la golden card per far rientrare in gara una coppia eliminata e Sara Di Vaira che ha già utilizzato tale possibilità. Presente, inoltre, anche Alberto Matano nelle vesti di commentatore a bordo campo.

Elena Sofia Ricci ballerina per una notte

Dopo la Nazionale femminile di pallavolo e Giuliana Chiara Filippi,. dopo Barbara D’Urso, Benedetta Parodi e Fabio Caressa e Raoul Bova, ballerina per una notte della quinta puntata di Ballando con le stelle 2024 è Elena Sofia Ricci. L’attrice, una delle più amate dal pubblico italiano, scende in pista sia per mettersi alla prova come ballerina, ma anche per presentare il suo nuovo lavoro. Dopo il grande successo di “Fiori sopra l’inferno”, Elena Sofia Ricci torna ad essere protagonista della fiction di Rai 1 con la seconda serie “Ninfa Dormiente – I casi di Teresa Battaglia”, diretta da Kiko Rosati, tratta dai romanzi di Ilaria Tuti.

Questa sera, sulla pista da ballo più famosa d’Italia, indosserà i panni da ballerina per esibirsi in coppia con il maestro Moreno Porcu ballando un free style sulle note di “Piccola anima”, brano di Ermal Meta. Al termine dell’esibizione, anche l’esibizione dell’attrice sarà sottoposta al giudizio della giuria i cui voti andranno a formare il tesoretto.

Ballando con le stelle 2024: le coppie in gara e come vedere il programma in diretta streaming

Dopo l’eliminazione dei Cugini di Campagna, sono ancora ufficialmente in gara le seguenti coppie: Bianca Guaccero-Giovanni Pernice; Federica Nargi-Luca Favilla; Francesco Paolantoni-Anastasia Kuzmina; Luca Barbareschi-Alessandra Tripoli; Federica Pellegrini-Angelo Madonia; Sonia Bruganelli-Carlo Aloia; Alan Friedman-Giada Lini; Nina Zilli-Pasquale La Rocca; Tommaso Marini-Sophia Berto; Anna Lou Castoldi-Nikita Perotti; Massimiliano Ossini-Veera Kinnunen; Furkan Palali-Erica Martinelli.

L’appuntamento con la quinta puntata di Ballando con le stelle 2024 è per sabato 26 ottobre, alle 20.35, al termine dell’edizione delle 20 del Tg14. Il programma può essere seguito anche in diretta streaming su Raiplay a cui è possibile collegarsi sia attraverso il sito internet che con app, disponibile per tutti i dispositivi mobili. Con Raiplay, inoltre, la diretta streaming di ogni puntata è sempre disponibile così come le esibizioni delle coppie e i filmati che riassumono l’intera settimana di prove.