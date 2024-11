Arriva una notizia piuttosto rilevante in riferimento alla programmazione di Ballando con le stelle 2024 con sguardo verso la finale del talent condotto da Milly Carlucci. Come racconta Fanpage, salta la semifinale del programma che era prevista per il 7 dicembre ovviamente su Rai Uno. Ma perchè questo cambio di programma e, di conseguenza, quando andrà in onda la finale di Ballando con le stelle 2024?

Tra i motivi per i quali salta la semifinale di Ballando con le stelle 2024 – inizialmente prevista per il prossimo 7 dicembre 2024 – non ci sono ragioni di ascolti o share. Il talent condotto da Milly Carlucci non riscontra particolari battute d’arresto e l’andamento anche quest’anno sembra dei migliori. Non cambia la programmazione per i prossimi giorni con la puntata del 16 novembre che a rigor di logica sarà seguita dagli appuntamenti del 23 e del 30 novembre 2024.

Finale Ballando con le stelle 2024: ecco perchè cambia il giorno della messa in onda

L’indiscrezione di DavideMaggio.it – riportata da Fanpage – pone l’accento sul cambio di programmazione di Ballando con le stelle 2024 in vista della semifinale che sarebbe dovuta andare in onda il prossimo 7 dicembre 2024. Il talent di Milly Carlucci lascerà infatti spazio alla Prima della Scala. Di conseguenza, l’appuntamento con la trasmissione sarà rimbalzato alla settimana successiva, sabato 14 dicembre 2024.

Ma quindi, quando andrà in onda la finale di Ballando con le stelle 2024? Dato quanto detto in precedenza rispetto al cambio di programmazione per lasciare spazio alla Prima della Scala – dove tra l’altro il commento sarà affidato proprio a Milly Carlucci – la finale del talent andrà in onda direttamente sabato 21 dicembre 2024.

