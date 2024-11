Pagelle Ballando con le stelle 2024 settimana puntata: Sonia Bruganelli non conquista

Sta andando in onda la settima puntata di Ballando con le stelle 2024 e non potevano mancare le nostre pagelle sui concorrenti sia sulle loro performance che sul loro modo di fare spettacolo. Allo sapereggio sono finiti Furkan ed Erica, Sonia e Carlo e Massimiliano e Veera e sono stati eliminati Furkan Palali ed Erica Martinelli. Andando con ordine, invece, i primi a scendere in pista sono stati Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen VOTO 7 come ballerino non è tra i migliori ma puntata dopo puntata si è impegnato sempre di più tanto da apparire meno rigido e impostato. Il loro Samba è stata acclamato con applausi scroscianti dal teatro ed anche dagli altri concorrenti della Sala delle Stelle ormai anche tutti loro aderenti al ‘sindacato’ dopo la sfuriata contro la giuria della scorsa puntata. Il conduttore di UnoMattina, inoltre, si è anche raccontato senza riserve cercando di mostrare di se non solo il lato polemico ma anche quello più divertente e simpatico. La seconda coppia a scendere in pista a Ballando 2024 sono Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina VOTO 5. Il comico napoletano è il concorrente che è migliorato meno rispetto agli altri nel corso di queste puntate e colui che rischia seriamente l’eliminazione. Questa sera si è cimentato in un Paso Doble che non ha particolarmente colpito ne per intensità ne per la coreografia. La giuria, invece, lo ha apprezzato particolarmente e Selvaggia Lucarelli ha apprezzato molto il suo racconto sul periodo in cui ha perso un po’ il successo alla fine hanno portato a casa ben 35 punti.

Le pagelle di Ballando con le stelle 2024 continuano con la terza coppia in gara, Furkan Palali con Erica Martinelli VOTO 6,5 il ballo non è nelle corde dell’attore turco tanto che anche il Merengue di questa sera ha messo d’accordo tutti i giurati ed il più cattivo è stato Ivan Zazzaroni che l’ha trovato “molto, molto brutto”. L’attore di Friket in Terra Amara, tuttavia, ha deciso di puntare sulla creazione di una soap turca in studio con Selvaggia Lucarelli ed Rossella Erra anche se sembra che ci sia un feeling con la sua ballerina. Nel complesso apprezzabile il tutto anche considerando le difficoltà nella lingua. Sonia Bruganelli e Carlo Aloia VOTO 7 con tre costole rotte si è cimentata in un sensualissimo Tango, forse la sua migliore esibizioni tra tutte le puntate. A catalizzare l’attenzione, però, è lo scontro tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli con la prima che l’ha attaccato dicendole che si fa pagare per vendere i suoi articoli anche in cui parla di lei. Velenosa anche la frecciata della Lucarelli: “Io non ho avuto un marito famoso e mi devo pur mantenere nella vita.” Finalmente l’ex lady Bonolis ha tirato fuori la sua vera personalità ed il suo carattere.

Le pagelle di Ballando con le stelle 2024, dopo quelle della scorsa settimana, continuano con la quinta coppia che è tra le candidate alla vittoria: Federica Nargi e Luca Favilla VOTO 10 partita sottotono con giudizi non entusiasti della giuria e oscurata da altre concorrenti come Bianca Guaccero, Nina Zilli ed Anna Lou Castoldi, adesso Federica è una delle candidate alla vittoria. Talentuosa, fresca e originale le sue esibizioni a ritmo di Samba o di Charleston come questa sera sono piene di ritmo e vitalità. Si è raccontata senza filtri parlando della malattia della sorella Claudia e dell’amore per la sua famiglia, il marito Alessandro Matri e le due bambine Sofia e Beatrice. Bellissimo anche il rapporto di amicizia con il suo maestro proprio perché i due sono uno l’opposto dell’altra. Che sia la loro la coppia vincitrice di Ballando con le stelle 2024? E sul podio dovrebbe arrivarci anche Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti VOTO 8,5 il loro QuickStep è stato nettamente al di sotto delle aspettative, complice un po’ tutto, canzone, passi e coreografia non è stata la loro migliore performance. Tuttavia la figlia di Asia Argento e Morgan in queste puntate ha portato energia e freschezza confidandosi senza filtri e vittimismi ed una esibizione non al 100% non penalizzata uno straordinario percorso.

Sulla pista di Ballando con le stelle 2024 è l’esibizione di Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli VOTO 10 a portare lacrime e commozione con un toccante valzer incentrato sul forte dolore della perdita della mamma. Entrambi, infatti, hanno perso le loro madri ed il dolore con il tempo non si è attutito. La loro performance ha conquistato tutti e fatto scoppiare a piangere tutto il teatro, la giuria e persino Milly Carlucci. Bianca Guaccero e Giovanni Pernice VOTO 8 sempre al top, sempre perfetta nei passi e con belle coreografie come il Paso Doble che ha portato questa sera, la conduttrice non ha un guizzo in più che cattura l’attenzione. Vincitrice annunciata sin dalla prima puntata si fa sempre più forte il rischio che potrebbero scipparle la vittoria Federica Nargi o Anna Lou Castoldi. Federica Nargi ed Anna Lou Castoldi. Si passa poi a Federica Pellegrini con Angelo Madonia VOTO 9 nella prima puntata nessuno avrebbe scommesso su di loro e invece la campionessa di nuoto grazie alla sua determinazione e testardaggine ha raggiunto risultati strabilianti. Questa sera si è cimentata in una Samba energica, ritmata e frizzante. Tommaso Marini e Sophia Berto VOTO 9,5 condannato ad esibirsi per ultimo e penultimo, il campione di scherma con la sua freschezza e originalità nel ballo che fa da contraltare alla sua malinconia ha conquistato tutti e chissà che non riesca a raggiungere il podio sicuramente l’ha raggiunto nelle nostre pagelle Ballando con le stelle 2024.