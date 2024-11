Nei giorni scorsi tramite una diretta su Instagram Sonia Bruganelli ai suoi followers ha fatto sapere di essere indecisa tra la volontà di continuare il suo percorso a Ballando con le Stelle o uscire perché si sentiva provata fisicamente. Avava anche detto di essere demotivata, vorrebbe continuare a mettercela tutta ma il suo corpo inizia a darle problema. Sabato 23 novembre 2024 sarà presente nella trasmissione di Milly Carlucci o deciderà davvero di ritirarsi? A fare chiarezza è stata lei stessa nelle scorse ore con una nuova diretta su Instagram, durante la quale ha comunicato la sua decisione a tutti coloro che la seguono.

Sonia Bruganelli ci ha tenuto a ringraziare i suoi seguaci per il sostegno che le stanno manifestando durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Ha poi svelato: “Se ci ritiriamo davvero? No, noi non ci ritiriamo“. Ha poi continuato dicendo che all’inizio della prossima puntata dovranno affrontare uno spareggio ed è una situazione che lei e Carlo Aloia riescono a gestire. I due faranno un ballo già fatto, però per ballare in sicurezza toglieranno le prese.

Sonia Bruganelli non si ritira da Ballando con le Stelle: ha preso la decisone per rispetto del pubblico

Nel corso della diretta Instagram Sonia Bruganelli ha fatto sapere che ha deciso di restare a Ballando con le Stelle per rispetto nei confronti del pubblico, è anche per questo che ha preso la decisione di non ritirarsi. Ha ammesso di aver sentito dolore in pista durante la scorsa puntata, anche il braccio ha ceduto però vuole andare avanti. A detta sua si è affezionata al pubblico, a darle la forza di continuare è soprattutto il fatto che le persone le scrivono e la sostengono.

Sonia Bruganelli ha poi svelato che in molti le hanno chiesto di rimanere a Ballando con le Stelle e questo le ha fatto molto piacere. I messaggi che ha ricevuto su Instagram l’hanno non poco motivata e sono stati fondamentali per la sua decisione. Con le sue parole ha quindi smentito il suo presunto ritiro nel programma, nonostante le difficoltà che sta riscontrando infatti si esibiirà nella prossima puntata ed è pronta a dare il massimo come ha fatto fino ad ora.

