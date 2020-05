Balotelli diserta gli allenamenti/ Brescia infuriato, Mario si giustifica: “Sto male”

Pubblicità

E’ di nuovo tensione alle stelle tra Supermario Balotelli e il Brescia: l’attaccante, come ci riporta oggi la Gazzetta dello sport infatti avrebbe ripreso ad disertare gli allenamenti e già ieri non si è presentato al campo sportivo di Torbole Castiglia, scatenando le ire della dirigenza delle rondinelle, con cui già in precedenza i rapporti non erano certo dei miglior. Dopo il “caso” occorso appena una settimana fa (che era stato più o meno chiarito sempre da Supermario attraverso i social) e le tante voci di calciomercato che lo riguardano, ecco una nuova occasione di scontro tra le due parti, che potrebbe anche portare a decisioni radicali. La vicenda però non è chiarissima: sull’assenza di Balotelli agli allenamenti di ieri mattina infatti vi sono due versioni che non collimano, come ben ci spiega questa mattina la Gazzetta dello sport. Partiamo da quella del Brescia, per cui Balotelli non si sarebbe presentato agli allenamenti, che vengono ancora effettuati a livello individuale in casa del Brescia, delle 9. Lo stesso Supermario non avrebbe infatti comunicato alla dirigenza la sua assenza per quel giorno, saltando anche il secondo giro di test sierologici e tamponi, ma non solo: pare che durante la quarantena il bomber avrebbe poco partecipato alle sedute online di allenamento e ai primi raduni si sarebbe presentato con una condizione fisica ben lontana da quella chiesta. Tutti elementi che hanno indispettito non poco la società che pure starebbe valutando la rescissione del contratto con il giocatore.

Pubblicità

BALOTELLI DISERTA GLI ALLENAMENTI: LA VERSIONE DI SUPERMARIO

Ben diversa è invece la versione di Supermario sull’intricata vicenda, che potrebbe portare a sviluppi davvero imprevisti. Balotelli infatti avrebbe avvisato la società poco dopo le 8 del mattino della propria indisponibilità per un fastidio intestinale: anzi il giocatore avrebbe chiamato dirigenti e staff medico proprio per capire che atteggiamento mantenere in questa situazione. Rassicurato, il bomber è stato pure visitato dai medici della società per verificare la sua condizione che a questo punto dovrebbe essere stata registrata e comunicata. Va pure aggiunto che anche nei giorni scorsi Supermario avrebbe ribadito a chi gli sta affianco la sua intenzione di rimanere al Brescia per tentare l’impresa della salvezza, quando la Serie A tornerà in campo questa estate. Due versione dunque che evidentemente si scontrano su ogni punto: chi avrà ragione?



© RIPRODUZIONE RISERVATA