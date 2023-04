Barbara De Santi difende Armando Incarnato “Credo in lui”/ “Ho visto Uomini e Donne…”

Armando Incarnato si difende sui social

Armando Incarnato è stato il protagonista delle ultime puntate di Uomini e Donne. Il cavaliere del trono over è stato accusato da Aurora Tropea di aver partecipato ai provini per il Grande Fratello Vip scatenando la sua reazione. Nel corso di un confronto al centro dello studio con Maria De Filippi e Gianni Sperti, Armando ha ribadito di non aver mai fatto provini per partecipare ai reality e di non avere un manager. Maria De Filippi ha più volte dichiarato di credergli mentre Gianni Sperti, pur nutrendo dei dubbi, ha deciso di mettere un punto stringendo la mano al cavaliere con la promessa che, in futuro, di fronte a divergenze d’opinioni, le rispettive vite private resteranno fuori dalle discussioni.

Armando, su Instagram, come riporta il portale Coming Soon, si è così difeso: “Non consento a nessuno di infangare, sporcare o minare il mio cammino fatto di stima, lealtà e rispetto immenso nei confronti di Maria e delle persone che lavorano con lei. Avete usato cattiveria, astio e invidia per mettermi in ginocchio, ma vi serve ben altro per farlo. Da piccolo mi hanno insegnato una cosa: le cattiverie restano a chi le fa, perché chi le riceve prima o poi le dimentica. Per info e collaborazioni contattate sto c…. perché il manager è impegnato con “altre persone”.

Le parole di Barbara De Santi

Sulla situazione vissuta da Armando Incarnato si è espressa anche Barbara De Santi. L’ex dama del trono over, dopo aver visto la puntata di Uomini e Donne, ha deciso di esprimere la propria opinione sui social rispondendo a chi le ha chiesto un parere sull’accaduto. Come riporta un video pubblicato da Isa e Chia, l’ex dama ha detto:

“In tanti mi avete scritto “ma stai dalla parte di Aurora o stai dalla parte di Armando? Non avevo ancora visto. Ho visto adesso la puntata di ieri e assolutamente sono dalla parte di Armando. È strano ma mi ricorda quando io venivo accusata di cose che non avevo fatto. Diventavo matta, pazza. Mi nasceva da dentro. Una persona che invece vuole nascondere, rimane quasi sulle sue. Non si scalda così tanto. Io ho visto in lui le reazioni che avevo io per difendere la mia verità. Perché era vero quello che dicevo e venivo attaccata per cose che non avevo mai fatto. Impazzivo come lui. Quindi io credo in Armando”.

