Uomini e donne/Anticipazioni oggi, 29 ottobre: Barbara De Santi Vs tutti (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 29 OTTOBRE, DEL TRONO OVER

Uomini e donne torna in onda oggi dedicando la puntata del trono over ad altri protagonisti e non solo a Gemma Galgani. Dopo le lacrime di ieri della dama costretta a vedere il suo Jean Pierre tra le braccia di un’altra durante il gioco dell’uva, oggi si tornerà a parlare di Ida Platano. Lei e Riccardo Guarnieri hanno preso posto al centro dello studio per rivelare i dettagli della loro relazione dopo la dichiarazione d’amore del pugliese ma le cose non sono andate come previsto. I due hanno lasciato lo studio per percorsi diversi ma si sono ritrovati poi fuori dal programma e hanno addirittura dormito insieme ma senza fare niente altro visto che hanno tante cose da chiarire e c’è un rapporto di fiducia da ricostruire, ma sarà davvero possibile? Ida Platano è ancora convinta che non potrà fare molto insieme a Riccardo ma lui non molla e oggi non solo si tornerà a parlare di loro ma anche di Armando Incarnato che dirà la sua sul rapporto a tre che stanno vivendo, ci saranno nuove rivelazioni di cui Riccardo non è a conoscenza?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI DEL 29 OTTOBRE: BARBARA DE SANTI VS TUTTI

Sullo sfondo rimangono tutti gli altri protagonisti e, in particolare, Barbara de Santi. La bella dama non riesce a trovare l’amore ma questo non la tiene lontana dalle polemiche. Il primo a lanciare le accusa è Gianni Sperti che prega la bella Barbara di non fare nomi visto che sono adulti e lui non ne ha voglia, ma lei continua a ribadire: “E’ un muto che parla ad un sordo perché non so di cosa sta parlando”. La discussione poi si allunga anche ad Armando Incarnato reo di interessarsi di tutto e di tutti. Barbara de Santi lo attacca tanto da chiedergli, alzandosi in piedi: “Esco io o esci tu oggi dallo studio? Esco io o esci tu?”. La dama poi non riserva dolci parole nemmeno a Gemma Galgani accusata di fingere nelle sue presunte storie d’amore e anche nelle sue lacrime.

