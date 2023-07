Barbara D’Urso a Sanremo 2024 al fianco di Amadeus?/ “Non è nei piani del direttore artistico”

Barbara D’urso, dall’addio a Mediaset alle indiscrezioni sulla Rai e La7

Non è certo un periodo facile per Barbara D’Urso; dopo 15 anni al timone di Pomeriggio 5 è stata ufficialmente sostituita da Myrta Merlino per la ripresa prevista per settembre. Stando alle dichiarazioni postume alla presentazione dei palinsesti, la conduttrice non ha preso per nulla bene la scelta dei vertici Mediaset di rimpiazzarla “a sorpresa” con un contratto comunque in scadenza per il mese di dicembre. La notizia del suo addio a Pomeriggio 5 ha aperto chiaramente nuovi scenari, al netto di indiscrezioni e rumor su possibili opportunità alternative.

Selvaggia Lucarelli, retroscena su Barbara D'Urso/ "Mi rimproverò duramente perché..."

Tra le ultime indiscrezioni sul conto di Barbara D’Urso che non sarà più la conduttrice di Pomeriggio 5, spicca il possibile accostamento alla rete di Urbano Cairo, La7. Come riporta BlogTivvu, nonostante le dichiarazioni di stima alla presentazione di palinsesti, l’editore ha smentito qualsiasi tipo di contatto tra le parti per una collocazione della conduttrice sulla rete. La stessa sorte – racconta il portale – aveva riguardato l’accostamento di Barbara D’Urso alla nuova stagione di Ballando con le stelle, sponda Rai. Anche in questo caso è arrivata la smentita restringendo dunque il cerchio delle opportunità professionali per la conduttrice.

Gerry Scotti: "Gli addii di Belen e D'Urso a Mediaset? Non me li so spiegare"/ "Bonolis lascia? Non lo farà"

Barbara D’Urso, escluse le piste che portano a Ballando con le stelle e Sanremo 2024

Come se non bastasse – stando a quanto riporta BlogTivvu – un ulteriore indiscrezione su Barbara D’Urso sembra mettere in evidenza ulteriore “No” per un progetto piuttosto rinomato e ambizioso. La conduttrice è stata infatti accostata anche al Festival di Sanremo 2024 con l’ipotesi di affiancare Amadeus alla conduzione della kermesse canora. Anche in questo caso è però arrivata la smentita, come racconta Dagospia.

“La Rai nel corso della presentazione dei palinsesti ha escluso il coinvolgimento della conduttrice napoletana a Ballando con le stelle“. Scrive così il portale – come riporta BlogTivvu – che aggiunge: “Il suo nome negli ultimi giorni è stato associato a Sanremo 2024 al fianco di Amadeus. Fonti vicine all’organizzazione smentiscono categoricamente a Dagospia: ‘Non è nei piani del direttore artistico’“. In ogni caso, il mancato approdo di Barbara D’urso tanto a Ballando quanto a Sanremo non esclude a priori la possibilità di un passaggio alla Rai dopo le ultime vicissitudini con Mediaset.

Barbara D'Urso corteggiata dalla Rai: ospitata a Domenica In?/ Tutto dipende da Mediaset

© RIPRODUZIONE RISERVATA