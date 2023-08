Barbara D’Urso citata in Rai a Camper/ “È al centro di tanti dibattiti”: il riferimento all’addio a Mediaset

Barbara D’Urso censurata a Mediaset, ma non in Rai: cos’è successo a Camper

Il destino televisivo di Barbara D’Urso dopo l’addio a Mediaset è ancora tutto da scrivere. La conduttrice, dopo la cacciata dall’azienda in cui ha lavorato per tantissimi anni, è al momento a mani vuote. E sembra addirittura che la stessa Mediaset abbia messo in atto una vera e propria opera di “censura” ai suoi danni. Oltre alla decisione dell’AD Pier Silvio Berlusconi di cancellarla dalla conduzione di Pomeriggio Cinque, con tutte le polemiche che ne sono conseguite, negli ultimi giorni sono scomparsi anche alcuni video e contenuti sulla pagina Instagram del programma di Canale5, e riferiti alla storica conduttrice.

Tuttavia, se da un lato Mediaset sembra intenzionata a cancellare il passato, dall’altro Barbara D’Urso è stata citata, nella giornata di ieri, in una nota trasmissione Rai. Il programma in questione è Camper: il conduttore Marcello Masi, nella puntata del 30 agosto, ha invitato in studio Tiberio Timperi per un’intervista. Nel corso della chiacchierata, è stato anche mostrato un filmato risalente a oltre 20 anni fa e che vede Timperi condurre Mattina in famiglia al fianco proprio della D’Urso.

Marcello Masi su Barbara D’Urso: “Al centro di tantissimi dibattiti“

Era la stagione 1996-97 e Barbara D’Urso conduceva Mattina in famiglia e Mezzogiorno in famiglia al fianco proprio di Tiberio Timperi. Al termine della clip mandata in onda da Camper, Marcello Masi ha esclamato, rivolgendosi al suo ospite in studio: “Sono immagini straordinarie, anche perché stai insieme a Barbara D’Urso, che sappiamo è al centro di tantissimi dibattiti in questi giorni“. Dunque il riferimento al vecchio programma guidato dalla conduttrice, menzionata con nome e cognome, è stato anche l’occasione per lanciare una neanche troppo velata frecciatina a Mediaset. E il video ha fatto subito il giro del web.

Il turbolento addio della D’Urso all’azienda di Pier Silvio Berlusconi ha effettivamente alimentato numerosi dibattiti, soprattutto per le modalità con cui si è interrotta questa longeva collaborazione. E se da un lato, in Mediaset, il nome della conduttrice sembra scomparso dai radar, in Rai invece non sembra affatto un problema. C’è da aggiungere, poi, che il nome di Barbara D’Urso è sempre più una suggestione per la prossima edizione di Ballando con le stelle. Milly Carlucci la vorrebbe come ballerina per una notte: riuscirà a convincerla?













