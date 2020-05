Barbara D’Urso compie 63 anni/ Foto, compleanno con i figli o in quarantena?

Pubblicità

Barbara D’Urso festeggia il 63esimo compleanno. La conduttrice di punta di Mediaset si conferma una “wonder woman” considerando che, nonostante l’emergenza Coronavirus, è tra le poche ad aver continuato il suo programma di successo “Live – Non è la D’Urso”. Oggi però è un giorno davvero speciale per lei, visto che compie 63 anni e per di più in un periodo storico mai così difficile, terribile e complicato. La vita di tutti noi è cambiata per via di questo terribile virus Covid-19 che impone il distanziamento sociale e l’utilizzo di mascherine sul volto; due regole da seguire per evitare il contagio e salvaguardare se stessi e gli altri. Coronavirus a parte, la D’Urso è pronta a festeggiare il suo compleanno e in tanti si domandano con chi trascorrerà questa giornata speciale visto che i suoi figli Giammauro ed Emanuele vivono lontani. A rivelarlo come trascorrerà il suo compleanno è stata proprio la regina di Mediaset che, durante un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato: “come festeggerò il mio compleanno il 7 maggio? Penso che sarò da sola, altro che festa in abitino vintage dei 60 anni, me la scordo una cosa simile! Però spero che mi arrivi una bella torta per mangiarla in collegamento video con i miei figli e con il padre dei miei figli, che festeggia il mio stesso giorno”.

Barbara D’Urso lontana dai figli: “non ci vediamo da due mesi”

Il lockdown di circa due mesi non ha permesso a Barbara d’Urso di poter vedere i suoi figli Giammauro ed Emanuele come ha raccontato durante l’intervista di Tv Sorrisi e Canzoni “la cosa che mi ha devastata di più è il non poter vedere i miei figli. Uno sta a Roma e vabbè, è lontano. L’altro però è a qualche isolato da casa mia e non ci siamo visti per due mesi”. Intanto a poche ore prima dallo scoccare della mezzanotte di giovedì 7 maggio, giorno del suo compleanno, Carmelita ha dedicato parole bellissime all’ex compagno Mauro Berardi, padre dei suoi due figli. “Pubblico questa foto con l’uomo che più ho amato nella mia vita e domani capirete perché” ha scritto la conduttrice con tanto di hashtag #love #amarcord #restiamoacasa #iorestoacasa. Cosa avrà da rivelare la conduttrice? Per scoprirlo non resta che seguirla sul profilo Instagram dove ha un seguito di 2,6 milioni di follower!

