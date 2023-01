Barbara D’Urso, da Mauro Berardi a Michele Carfora/ Gli amori della presentatrice

Barbara D’urso, l’incontro giovanile con Memo Remigi e la favola con Mauro Berardi

Non solo successi dal punto di vista professionale, la carriera di Barbara D’Urso è stata costellata da alcune storie d’amore piuttosto influenti. La conduttrice Mediaset, nel corso di alcune interviste recenti e non, ha più volte accennato alle relazioni più importanti della sua vita, a partire dalla liaison giovanile con Memo Remigi quando aveva solamente 18 anni. Agli albori degli anni ’80 è stata la volta di Vasco Rossi, storia definita travolgente e spettacolare dalla stessa Barbara D’Urso.

Tra gli amori del passato di Barbara D’Urso, occupa un posto di rilievo la relazione con il noto produttore Mauro Berardi. I due si sono conosciuti nel 1982 e insieme hanno dato alla luce due figli, Giammauro ed Emanuele, avuti rispettivamente nell’86 e nell’88. Parlando a Domenica Live, Barbara definì quella storia la più importante della sua vita, con conseguente sofferenza piuttosto sentita ai tempi della separazione, avvenuta nel 1993. La storica presentatrice delle reti mediaset aspettò ben 10 anni prima di aprire nuovamente il suo cuore ad uomo. Proprio nel 2002 decise di sposare il suo nuovo amore Michele Carfora.

La storia d’amore tra Barbara D’Urso e Michele Carfora è iniziata a ridosso degli anni 2000, coronata dal sacro vincolo del matrimonio nel 2002. Quella che sembrava una storia destinata a durare terminò però dopo poco tempo non senza strascichi successivi. Dopo 4 anni infatti venne alla luce un presunto tradimento del noto ballerino e coreografo. La situazione portò dunque alla separazione, ancora oggi ricordata con rammarico e sofferenza dalla presentatrice di pomeriggio 5.

Dai tempi della separazione sofferta tra Barbara D’Urso e Michele Carfora, scarseggiano le informazioni in merito a nuove love story per la presentatrice. Le motivazioni sono forse riconducibili all’eccessiva risonanza del tradimento del ballerino, che turbarono per lungo tempo la quiete dell’attrice. Secondo le indiscrezioni degli ultimi anni, mai fin troppo dettagliate per volere della diretta interessata, spiccano le presunte relazioni con l’ex di Simona Ventura, Stefano Bettarini, e l’ex calciatore Fabio Galante. Ad oggi, Barbara D’Urso sarebbe invece single, tralasciando l’indiscrezione delle ultime settimane in merito ad un presunto flirt con Flavio Briatore.

