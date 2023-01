Barbara D’urso e Flavio Briatore stanno insieme?/ L’indiscrezione sulla love story

Barbara D’Urso e Flavio Briatore, fotografati insieme a Milano

Il mondo del gossip è in costante aggiornamento, con notizie che rimbalzano da una parte all’altra del web creando ulteriore risonanza. Tra gli eventi più chiacchierati delle ultime settimane spicca il presunto flirt tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore. A lanciare il possibile scoop è stato il settimanale è stato il settimanale Diva e Donna; nello specifico, i due volti della TV sono entrati nello stesso noto hotel milanese, a distanza di poco tempo. Inoltre, ancor prima della foto incriminata, già si era chiacchierato sulla possibilità che tra i due ci potesse essere del tenero senza però trovare conferme ufficiali.

La notizia del presunto flirt tra Barbara D’urso e Flavio Briatore è stata subito rilanciata sia dal web che da altre riviste di gossip, in particolare da Novella 2000. A dispetto delle perplessità, il giornalista Roberto Alessi si è infatti detto, tra le pagine del settimanale, sicuro della love story tra i due vip. Proprio quest’ultimo ha cercato di fare chiarezza sulla vicenda provando a più riprese di avere il parere dei diretti interessati. Dopo svariati tentativi a vuoto, il direttore del giornale è riuscito a strappare delle brevi dichiarazioni da Flavio Briatore, risultate però criptiche rispetto alla realtà dei fatti.

Flirt tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore? L’imprenditore rompe il silenzio

Come anticipato, il direttore del settimanale Novella 2000, Roberto Alessi, è riuscito a far luce sul presunto flirt in atto tra Flavio Briatore e Barbara D’Urso. La presentatrice ha per ora preferito il silenzio, mentre il presentatore si è lasciato andare ad un’enigmatica esternazione sulla vicenda: “Per quanto mi riguarda l’unico legame che ho ora è quello inossidabile con mio figlio Nathan Falco“.

Le dichiarazioni di Flavio Briatore, a proposito della presunta relazione sentimentale con Barbara D’Urso, sembrerebbero il tentativo di spegnere la spirale di gossip intorno alla vicenda. Dalle sue parole infatti, è difficile evincere una posizione netta sul flirt; la vaghezza dei contenuti ha per ora avuto l’effetto opposto, alimentando dunque la curiosità degli appassionati. Anche il direttore di Novella 2000, Alberto Alessi, ha rincarato la dose dopo aver ottenuto le parole dell’imprenditore: “Si stanno frequentando e non sono usciti una sola volta; diciamo che a lui piace, lei sarebbe la donna ideale per lui”. In attesa di nuovi aggiornamenti, Barbara D’Urso sarà ospite a Verissimo da Silvia Toffanin; occasione ghiotta per raccontare tutta la verità sulla vicenda?

