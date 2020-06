BARBARA D’URSO/ Infortunio, ma non è l’unica: Mara Venier compagna di sventure

Da una parte Barbara D’Urso, dall’altra Mara Venier. Ma no, questa volta non è questione solo di ascolti: entrambe le conduttrici, infatti, sono accomunate dai segni evidenti di due brutti incidenti che le hanno viste coinvolte nei giorni scorsi. Mara Venier è caduta dalle scale poco prima della diretta di Domenica in del 31 maggio; Barbara D’Urso, invece, ha subito un infortunio domestico che le ha procurato un’ustione di secondo grado alla mano destra. Così, se una va in onda con un piede fratturato e opportunamente ingessato, l’altra si presenterà domenica sera in diretta con una mano altrettanto fasciata. I più maliziosi hanno già avanzato l’ipotesi che in tutti e due i casi si tratti di un trucco per fare più audience; Timperi e Ippoliti, in particolare, durante una delle ultime puntate di Unomattina, hanno constatato ironicamente come sia in voga tra le conduttrici di programmi come questi rompersi periodicamente qualche osso. Più semplicemente, però, potremmo “scusarle” dicendo che il loro è un impiego come tanti altri, e che nemmeno le donne di spettacolo – pur lavorando in televisione – sono sempre impeccabili. Tanto più che, essendo in video tutti i giorni o quasi, è praticamente impossibile apparire costantemente in forma.

Barbara D’Urso avvisa i follower: “Mi sono ustionata”

“C’è una cosa che non avrei voluto condividere con voi, ma fra due giorni sarò in diretta e l’avreste capito da soli”. Con queste parole, Barbara D’Urso rende noto ai suoi follower di aver subito un brutto incidente in casa. La conduttrice di Live – Non è la D’Urso premette di non essere così avvezza a condividere la sua vita privata sui social network, ma ciò che le è successo non è una cosa che può nascondere così tanto facilmente. “Non avrei voluto dirvelo, ma lo avreste notato da soli, quindi meglio dirvelo io. Mercoledì pomeriggio mi sono fatta parecchio male. Qui sotto è c’è un’ustione bella pesantuccia e importante”, commenta, mostrando alla videocamera del cellulare la mano avvolta in una fasciatura abbastanza doppia. Per poi chiosare: “È stato un momento bello doloroso, sono sotto antidolorifici ma guarirò presto. Le cose brutte sono altre”. La D’Urso non ha condiviso con i follower la dinamica esatta dell’incidente, limitandosi a lasciare intendere che è per colpa di una “svista”, se si trova in queste condizioni.

Il primo incidente di Barbara D’Urso

Come extrema ratio, Barbara D’Urso ha anche pensato di nascondere tutto ricorrendo a uno stratagemma stilistico. Alla fine, però, ci ha rinunciato: “Anche coprirla con un guanto nero sarebbe stato difficile e ve ne sareste accorti, quindi tanto vale dire la verità”. Non è la prima volta che la D’Urso subisce un incidente del genere. Già nel settembre scorso, infatti, cadde rovinosamente a terra nella sua abitazione, infrangendo una lastra di cristallo e rischiando nuovamente di farsi molto male. In quell’occasione, tutto si risolse in un brutto spavento e con un collare ortopedico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA