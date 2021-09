Barbara D’Urso, lite con il fidanzato Francesco Zangrillo/ La gelosia scatena tutto?

Prime incomprensioni tra Barbara D’Urso e il fidanzato Francesco Zangrillo? Il settimanale Oggi, nel numero in edicola dal 23 maggio, pubblica le foto di quella che, a molti lettori, è sembrata una lite di coppia. La conduttrice di Pomeriggio 5 è stata pizzicata in un locale milanese in compagnia di Zangrillo durante quella che sembrerebbe una discussione. Nelle foto pubblicate da Oggi, la D’Urso è in piedi davanti a Zangrillo con le mani giunte mentre parla. Non si sa cosa sia effettivamente accaduto, ma stando a quello che riporta Gossip e Tv, pare che alla base della posa della conduttrice e della sua reazione ci sia la gelosia.

Il tutto sarebbe avvenuto durante una tranquilla serata con gli amici nel corso della quale entrambi chiacchierano con altre persone. Mentre Barbara si accomoda accanto ad un vecchio amico, Zangrillo si sarebbe intrattenuto ad un altro tavolo per chiacchierare con una donna bionda. Sarà stato questo il motivo della discussione?

Barbara D’Urso, silenzio sulla sua vita privata

La piccola discussione che avrebbero avuto Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo, stando a quello che riporta il settimanale Oggi, pare sia continuata anche dopo l’uscita dal locale con la coppia che avrebbe scelto di tornare a casa proseguendo la serata separati.

Barbara D’Urso, tuttavia, nonostante le foto dei paparazzi e i vari articoli che le dedicano i magazine di gossip, sceglie di non parlare della propria vita privata. Super riservata, la conduttrice di Pomeriggio 5 continua a restare in silenzio e a godersi il momento che sta vivendo.

