Barbara D’Urso, nonna amorevole assieme alla nipotina/ Passeggiata nel cuore di Milano e…

Barbara D'Urso modalità nonna: serenità in famiglia per le strade di Milano

Barbara D’Urso, dopo una lunga permanenza all’estero tra Parigi e Londra (dove ha perfezionato l’inglese), ha fatto ritorno in Italia. La conduttrice, ora libera da qualunque impegno in tv, programma il suo futuro ma coglie anche l’occasione per passare prezioso tempo in famiglia, in particolare con la sua nipotina. Come mostrano i nuovi scatti del settimanale Chi, ‘Barbarella’ è stata immortalata nel cuore di Milano, in una giornata di sole, assieme alla nuora Giulia e all’adorata nipotina, primogenita del figlio Gianmauro.

Sorrisi, passeggiate e relax in famiglia per la conduttrice che, dopo l’amaro addio a Mediaset e l’incertezza per il futuro professionale, ritrova la spensieratezza al fianco degli affetti più importanti. Dopo qualche acquisto, la conduttrice si concede un po’ di riposo, tra baci e sorrisi a non finire assieme alla piccolina. La versione ‘nonna perfetta’ si ripresenta anche il giorno successivo quando, sempre assieme alla nipotina e alla nuora, passeggia per Parco Sempione, nel verde, dove incontra alcuni amici, tra cui lo stylist Nick Cerioni e il regista, fotografo e montatore Leandro Manuel Emede. Casualmente, la D’Urso incontra anche Francesca Ferragni, sorella di Chiara, con il figlio.

Barbara D’Urso, futuro incerto in tv: le ipotesi

Barbara D’Urso non può che essere più felice di così, al fianco della sua famiglia e, soprattutto, dell’amata nipotina. Le certezze della conduttrice risiedono tutte nei preziosi legami familiari, mentre il futuro professionale è ancora incerto. Oltre al ritorno a teatro, il suo primo amore, con Taxi a due piazze, quali saranno le prossime mosse della conduttrice sul piccolo schermo? Come rivela Chi, la conduttrice da dicembre dovrebbe essere libera contrattualmente da Mediaset, e dunque potrebbe sciogliere ogni riserva circa il suo futuro in tv.

Si vocifera da tempo di un suo possibile approdo a Discovery, così come di una possibile partecipazione a Ballando con le stelle in veste di ballerina per una notte, sebbene Milly Carlucci abbia smentito tacciando tale versione come mero gossip. C’è poi l’ipotesi di un’ospitata a Domenica In dall’amica Mara Venier. Al momento, però, non vi sono certezze assolute e il suo futuro è ancora tutto da scrivere.











