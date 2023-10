Sonia Bruganelli e Barbara D’Urso “escluse” da Ballando con le stelle?/ Milly Carlucci: “E’ solo gossip…”

Ballando con le stelle, porte chiuse per Sonia Bruganelli: cast dei giurati confermato

Il tele-mercato estivo è stato in larga parte dominato dal futuro di Ballando con le stelle; il talent di Milly Carlucci è stato al centro dei retroscena in riferimento ai possibili cambi e sostituzioni al banco dei giudici. Stando a l’ufficialità arrivata nei giorni scorsi – come riporta Gossip e Tv – il cast dei giurati è stato confermato in toto: anche Selvaggia Lucarelli conserva la sua poltrona nonostante diversi rumor sembravano convinti del suo addio.

Come anticipato, la giuria di Ballando con le stelle 2023 è stata confermata nella sua totalità. Sbiadisce in maniera definitiva la possibilità che nel cast entri Sonia Bruganelli, proprio al banco dei giudici. L’ex opinionista del GF Vip è stata tra i nomi più chiacchierati come new entry nel talent; il tutto però sembra essersi risolto in un nulla di fatto, così come per Barbara D’Urso. Entrambi i volti Mediaset non hanno dunque trovato posto in Rai e precisamente nel programma di Milly Carlucci. Proprio quest’ultima, intervistata da Chi Magazine, ha raccontato come mai il loro approdo non si è concretizzato.

Ballando con le stelle, le parole di Milly Carlucci su Barbara D’Urso e Sonia Bruganelli

“Sono due donne che stimo moltissimo, ma al momento si tratta solamente di mero gossip da social; trovare e mantenere l’equilibrio dopo quattro ore di diretta e dopo sette anni di seguito non è affatto semplice”. Queste le parole di Milly Carlucci – riportate da Gossip e Tv – in riferimento al mancato ingresso di Sonia Bruganelli e Barbara D’Urso nel cast di Ballando con le stelle, lato giuria. La conduttrice ha poi aggiunto: “Inoltre, cosa non da poco, molte giurie sono guidate da un ‘phonak’, mentre la nostra no. Sono tutti a briglie sciolte, nel rispetto del pubblico e dei concorrenti.

Dunque, stando anche alle parole di Milly Carlucci rilasciate a Chi Magazine, appare chiaro che l’approdo in Rai di Sonia Bruganelli – con riferimento a Ballando con le stelle – sia più di un utopia. Il portale, in relazione a Barbara D’Urso, sottolinea però un aspetto ulteriore; la conduttrice è infatti ancora legata a Mediaset dal punto di vista contrattuale. Tale condizione sarebbe dunque un vincolo non da poco a prescindere dal vero o fantomatico interesse di averla nel cast del talent condotto da Milly Carlucci.











