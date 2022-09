Barbara D’Urso sbarca nel Metaverso/ Aperta casa nel “Metadurso”: “Vi aspetto lì”

Barbara D’Urso riparte con la conduzione di Pomeriggio 5 e si dedica a nuovi progetti straordinari. La conduttrice ha deciso di aprire un proprio profilo sul Metaverso, che ha chiamato Metadurso. Parliamo di un universo parallelo, un ambiente virtuale nel quale è possibile creare un mondo proprio nel quale fare amicizia, parlare, incontrarsi e svolgere azioni di vita quotidiana. Si tratta, in via generale, di un ambiente di realtà aumentata.

La conduttrice, a 65 anni, ha deciso dunque di aprire la propria casa virtuale nella quale i fan potranno incontrarla, parlare con lei, scambiare opinioni e in generale diventare sue amici. Barbara D’Urso, infatti, non ha solo deciso di aprire lo spazio virtuale ma anche di partecipare in maniera attiva. Qui, infatti, la conduttrice si fa spesso vedere nella propria “casa virtuale”, dove alle “pareti” ha appeso anche le foto e i ricordi della sua vita privata.

Barbara D’Urso nel Metaverso: l’invito della conduttrice

Entrare a far parte del Metaverso, o “Metadurso” come lo ha definito la conduttrice, è semplice e gratuito. Per farlo basta scaricare la app di Spatial, creare un proprio profilo e cercare proprio lo spazio virtuale di Barbara D’Urso, dove il volto noto della tv si fa spesso vedere. Per trovarlo più facilmente è possibile anche cliccare sui link che la conduttrice di Pomeriggio 5 pubblica sui propri profili social per invitare gli utenti ad interagire con lei.

Proprio in occasione della ripresa di Pomeriggio 5, la conduttrice ha deciso di festeggiare con gli utenti dopo la trasmissione. Sui social, ha realizzato delle storie per invitare tutti a partecipare: “Sto per andare in onda a Pomeriggio 5 ma ho deciso che dopo la diretta entrerò nel Metadurso. In questi giorni 2 mila e 300 visite, siamo in home page su Spatial. Entrate anche voi, vi aspetto, così faccio un saluto al volo”. Alla fine, nelle stories successive, la conduttrice rivela: “A domani, vi prometto che ritorno. Ci sono state 2 mila e 200 visite già, sono pazza di felicità”.

