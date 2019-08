Barbara D’Urso selfie “Mi sono tagliata la testa”/ Il web “volevi mostrare le tette”

Barbara D’Urso, ancora in vacanza, continua a fare compagnia ai propri fans attraverso i social mostrandosi in tutta la sua bellezza e regalando ai fans, involontariamente, anche una foto del suo seno totalmente naturale. In attesa di tornare in tv con le nuove stagioni dei suoi programmi, in primis Pomeriggio 5, la conduttrice di canale 5 si sta rilassando in compagnia di amici e parenti. Su Instagram, pubblica quotidianamente foto e video delle sue giornate che sta trascorrendo tra giornate al mare e cene con gli amici e i figli. Serena e rilassata, la D’Urso sta ricaricando le energie per poter affrontare al meglio un altro anno molto intenso dal punto di vista professionale. Barbara D’Urso, così, continua a mostrarsi spensierata, senza trucco e parrucco, nelle foto che pubblica sul proprio profilo social. L’ultima foto, però, ha scatenato i commenti del web.

BARBARA D’URSO, IL SELFIE AL SENO SCATENA LE CRITICHE DEL WEB: “VOLEVI MOSTRARE…”

Barbara D’Urso manda un bacio a tutti i suoi fans attraverso un selfie che ha scatenato le critiche degli haters. “Ecco, è chiaro che con i selfie devo ancora esercitarmi. Qui mi sono praticamente tagliata la testa… fortuna che il Carmelita smack che volevo mandarvi si è salvato”, ha scritto Barbara sotto la sua ultima foto. Le parole della conduttrice, però, non sono piaciute a diversi utenti, convinti che l’intento di Barbara fosse un altro. “Solo per far vedere le tet*e, altrimenti non la pubblicavi”, “Ma smettila, volevi sol far vedere le tet*”, “Che tristezza”, “Barbara sei pazzescamente falsa anche nelle didascalie”, sono solo alcuni dei commenti che si leggono sotto la foto. Da parte sua, Barbara non ha ancora replicato: lo farà oggi con una nuova foto?





