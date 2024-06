Barbara D’Urso, si avvicina il ritorno in tv: “Mi vedrete presto”/ “Dove? Il telecomando è lungo…”

Il caffeuccio sta per tornare e gli appassionati alimentano il coro: vogliamo solo sapere dove e quando! Barbara D’Urso è prossima a tuffarsi in una nuova opportunità televisiva ad un anno dall’addio a Pomeriggio Cinque seguito alcuni mesi dopo dalla scadenza del contratto con Mediaset. Le ultime dichiarazioni della conduttrice non lasciano spazio a particolari dubbi ma ancora una volta sui dettagli è stata più che restia.

Come racconta Biccy, Barbara D’Urso ha condotto con Francesco Facchinetti la serata dedicata alla promozione del Trapani, rispettivamente per le squadre della città nel calcio e nel basket, in Serie C e A. Ultimato il momento festoso, il presentatore ha pensato bene di incalzare la collega sui temi più caldi ovvero il futuro professionale e il possibile ritorno in tv.

Barbara D’Urso ‘indica’ il canale che sancirà il suo ritorno in tv?

“Dove ti vedremo in televisione?”, senza giri di parole avanza così Francesco Facchinetti e Barbara D’Urso, con pochi indugi, si è lasciata andare ad una lieve anticipazione: “Mi vedrete presto ma su un altro numero del telecomando; non su quello di prima, è un altro numero. Sai che il telecomando è lungo…”. L’ex volto di Pomeriggio Cinque ci ha forse offerto un palese indizio?

La battuta sul telecomando di Barbara D’Urso – in risposta alla domanda di Francesco Facchinetti sul ritorno in tv – può forse restringere il cerchio delle possibilità. La risposta sembra infatti escludere Sky, lasciando invece spazio a La7, il Nove o anche la Rai: proprio per il servizio pubblico sono stati diversi i rumor negli scorsi mesi e settimane senza però che fino ad oggi siano arrivate effettive conferme o allusioni dirette. A questo punto, forse dovremo attendere solo la consueta pausa estiva per rivedere a partire dal prossimo autunno Barbara D’Urso di nuovo brillare in tv.

