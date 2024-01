Barbara D’Urso torna in tv?/ L’annuncio ai fan: “Basta cambiare il numero sul telecomando…”

Barbara D’Urso, cresce l’attesa per il nuovo progetto televisivo

La scorsa estate è stata scandita dall’amara presa di coscienza di Barbara D’Urso, scalzata da Myrta Merlino alla conduzione della ‘sua’ creatura: Pomeriggio Cinque. La conduttrice ebbe modo di esprimersi prima sui social e poi in alcune interviste, senza nascondere il malumore per una sostituzione non messa in preventivo e che su tutto le aveva impedito di salutare i suoi telespettatori in occasione dell’ultima puntata del programma prima delle vacanze estive.

Sono stati mesi di silenzio, di speculazioni e rumor: dove rivedremo Barbara D’Urso dopo l’addio a Mediaset? Il nodo ancora da sciogliere era quello contrattuale. La conduttrice, seppur fuori dalle reti del Biscione, era ancora vincolata ma lo scorso 31 dicembre tale rapporto professionale è giunto al capolinea come da lei stessa annunciato – seppur in maniera indiretta – sui social.

“Caffeuccio prima dell’ultima recita del 2023, poi ce ne saranno anche altro. Sono felicissima di brindare con il pubblico che mi ha amato, sia quelli che sono venuti a teatro sia quelli che non sono potuti venire. Per me è un capodanno particolare, questa mezzanotte significa un sacco di cose, il mio cuore è vostro”. Queste le parole di Barbara D’Urso – riportate da Novella 2000 – scritte sui social dopo il suo recente intervento al Teatro Parioli dove ha avuto modo di rivedere un gran numero di fan.

Proprio al Teatro Parioli, in presenza dei suoi amati fan, Barbara D’Urso – come riporta il portale – si è lasciata andare ad una frase che sembra anticipare il suo tanto atteso ritorno in tv. “Torno ragazzi, torno. Basta cambiare il numero sul telecomando”. Ebbene, anno nuovo palinsesto nuovo la per la conduttrice: non è però ancora chiara quale sarà la sua nuova collocazione. Negli ultimi giorni – racconta Novella 2000 – si era vociferato di un possibile approdo su Rai Uno al posto di Francesca Fialdini; la notizia è però oggetto di versioni e non sono mancate le smentite.











