Barbara D’Urso vittima di Scherzi a parte/ Finta intervista BBC “Mi sono rotta il c*”

Barbara D’Urso è stata vittima di uno dei terribili scherzi di Scherzi A Parte. La conduttrice di Canale 5, regina del pomeriggio di casa Mediaset, era convinta di fare un’intervista con la Bbc, noto network britannico, ma qualcosa è andato storto. Nel dettaglio Carmelita era stata contattata per una “chiacchierata” inerente uno speciale per la Regina Elisabetta: “Le abbiamo fatto credere che la BBC desidera intervistare i conduttori più famosi di ogni paese. Per l’Italia è stata scelta lei. Le hanno detto che avrebbe dovuto parlare della scomparsa della Regina Elisabetta”, ha raccontato il ‘diabolico’ Enrico Papi prima di lanciare lo scherzo. Le cose si mettono subito male per Barbara D’Urso visto un finto stylist, appena la vede arrivare negli studi Mediaset, le dice di cambiare il suo outfit in quanto ritenuto “non appropriato”.

La conduttrice non ha ovviamente acconsentito al cambio di look impsotole, ribellandosi per i modi ritenuti sgarbati e offensivi anche da parte della finta giornalista britannica nel corso dell’intervista. Ma il culmine dello scherzo di Scherzi a Parte a Barbara D’Urso viene raggiunto quando una giovane assistente della BBC viene maltrattata dalla stessa giornalista che stava conducendo l’intervista: “Laura ma sei idiota? Io non posso lavorare in questo modo”.

BARBARA D’URSO A SCHERZI A PARTE: “VIENI A LAVORARE IN ITALIA CON ME”

A quel punto Carmelita non ci sta, interrompo l’intervista e abbandona lo studio, dicendo prima all’assistente: “Vieni, dammi il Curriculum ciccia e vieni a lavorare con me in Italia”. Quindi si è rivolta alla giornalista così: “Mi sono rotta il c… Mi sta sul c….chi tratta così le persone, ti saluto, bellina con i capelli. Togliete dai co…..sta pazza? Ciccia, vieni in Italia a lavorare vah!”.

Nel corso dello scherzo di Scherzi a Parte ai danni di Barbara D’Urso, la redazione dello show di casa Mediaset ha anche stuzzicato la conduttrice testando il suo inglese, e ovviamente la cosa ha suscitato non poca ilarità nel grande pubblico, con commenti molto pungenti sui social. Barbara D’Urso non se l’è cavata male con le espressioni basilari, ma ovviamente nelle risposte più complicate non è stato semplice. Il risultato è stato davvero esilarante. Qui potete vedere il video completo dello scherzo di Barbara D’Urso a Scherzi a parte

