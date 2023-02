Barbara Foria: “Sono avvocato, nessuno lo sa”/ “Serena Bortone? A volte ci scambiano”

La grande attrice comica di origini campane, Barbara Foria è stata ospite stamane del programma in diretta su Rai Due I Fatti Vostri, intervistata dal conduttore Salvo Sottile nel corso del consueto caffè quotidiano.

Le prime parole sono per il suo lavoro inedito, quello di avvocato: “Io sono un avvocato? Si, sono andata in autostop a laurearmi, c’era talmente tanto traffico a Napoli, quindi ho fermato uno in motorino gli ho chiesto di accompagnarmi e sono arrivata in università tutta spettinata. Sono iscritta all’albo ma non ho mai praticato. Alla tesi di laurea ho fatto la comica”. Barbara Foria ha poi proseguito parlando di una sua imitazione storica: “L’imitazione di Serena Bortone? Lei è felicissima, fa paura che siamo quasi separate alla nascita, a volte mi scambiano per lei e mi dicono che devono andare in onda”.

BARBARA FORIA, L’AMORE E LO SHOW NEI TEATRI D’ITALIA

L’attrice ha poi parlato dell’amore spiegando: “Come va con l’amore? Benissimo, io sono innamorata ogni giorno, pure di te sono innamorata. A parte gli scherzi, noi cerchiamo l’amore con l’A maiuscola ma a volte ci capitano gli uomini con la C maiuscola, ma senza l’amore siamo niente”.

Barbara Foria è anche una grande ‘attivista’, facendo parte delle mamme inalberate; la nota comica ha dato vita ad un simpatico siparietto nella piazza de I Fatti Vostri: “Più baci e meno tasse, rivendichiamo il bacio libero, io voglio protestare, se ci baciamo di più in questo periodo. Signor Salvo non la posso baciare, Anna Falchi non la posso baciare, posso baciare il professor Broccoli e il Comitato?”, ha scherzato l’artista in diretta tv su Rai Due a I Fatti Vostri. “Come Fedez e Rosa Chemical”, ha scherzato ancora Barbara Foria, facendo un po’ imbarazzare il prof. Prima di congedarsi ha ricordato il suo show nei teatri: “Volevo nascere scema per non andare in guerra, sarà a Napoli poi a Reggio Emilia e in giro per l’Italia”.

