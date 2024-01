Barbie di Greta Gerwig, Oscar 2024:”sceneggiatura non originale”/ L’Academy ritira la nomination

Barbie, il film tra i favoriti alle nomination Oscar 2024

Barbie, il film diretto da Greta Gerwig è tra gli indiscussi protagonisti della prossima edizione dei Premi Oscar 2024. A poche settimane dall’annuncio ufficiale della nomination degli Oscar 2024 è stata comunicata una decisione importante da parte dell’Academy. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, in sigla A.M.P.A.S., conosciuta anche come Academy, è un’organizzazione professionale onoraria degli Stati Uniti fondata l’11 maggio 1927 in California per sostenere lo sviluppo dell’industria cinematografica nazionale e internazionale. Composta da 6.000 membri, tutti professionisti del cinema di nazionalità statunitense, ogni anno è chiamata a decidere i nominati destinati ad entrare nella cinquina per la vittoria finale. Tra i film più attesi dei prossimi Oscar c’è sicuramente il fenomeno mondiale di Barbie, la pellicola con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, che ha infranto record su record al botteghino.

A pochi giorni dalle nomination degli Oscar 2024, l’Academy ha deciso di riformulare qualcosa circa il film di Greta Gerwig. Inizialmente il film campione di incassi era stato selezionato dalla Writer’s Guild of America per competere per la Migliore sceneggiatura originale, ma l’Academy ha deciso di riclassificarlo escludendolo dalla nomination “miglior sceneggiatura originale”.

Barbie, il film: per l’Academy la sceneggiature non è originale

Niente da fare: la sceneggiatura di Barbie – Il film, firmata da Greta Gerwig e Noah Baumbach, non potrà concorrere nella categoria “miglior sceneggiatura originale” ai prossimi Oscar 2024. l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha diffuso un’importante decisione: Gerwig e Baumbach hanno preso spunto da un personaggio “basato su ‘Barbie’ della Mattel”, come si legge nei titoli del film. Per questo motivo il film Barbie potrà partecipare in competizione solo nella categoria Miglior sceneggiatura non originale. Una decisione che spiazzato gli autori e sceneggiatori, ma essendo Barbie un personaggio non originale ha rivoluzionato tutto facendo saltare anche i piani della Warner Bros.

Ora il film “Barbie” dovrà vedersela con tantissime pellicole di successo comeOppenheimer di Christopher Nolan, Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese e Poor Things! di Yorgos Lanthimos. Riuscirà la paladina a conquistare uno dei posti disponibili nella cinquina finale delle nomination agli Oscar 2024?











