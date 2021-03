Barcellona si qualifica ai quarti se…/ Champions League, risultati utili con il Psg

BARCELLONA SI QUALIFICA AI QUARTI SE… SERVE LA STORIA

Serve la storia al Barcellona, che si qualifica ai quarti di Champions League se timbrerà un miracolo (un altro). Non può essere altrimenti: Psg Barcellona si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 10 marzo, e al Parco dei Principi si riparte dal 4-1 con cui i transalpini hanno espugnato il Camp Nou, demolendo una squadra blaugrana già martoriata da problemi interni, di campo e non. Il ricordo va immediatamente al 2017: stesso contesto (ottavi di Champions League), stesse squadre, stessi gol subiti dal Barcellona che però li aveva incassati fuori casa, e non era riuscito a segnare.

Tradotto: oggi sulla carta il compito sarebbe anche più semplice, ma la rosa a disposizione di Ronald Koeman non è quella di cui poteva disporre Luis Enrique. E dunque, il Psg è vicino a timbrare quella che per la sua storia sarebbe un’impresa: eliminare per la prima volta di sempre il Barcellona da una competizione internazionale, spezzando un tabù. Infatti, ai blaugrana servirà una notte di quelle che riescono una volta nella vita, e il punto è che appunto quattro anni fa ce n’è già stata una probabilmente irripetibile.

COSA SERVE AL BARCELLONA PER QUALIFICARSI

Aver perso 4-1 in casa, nell’andata degli ottavi di Champions League, significa dover segnare almeno quattro volte: questo, qualora la difesa del Barcellona riuscisse a far registrare un clean sheet. Questo è il primo requisito per qualificarsi ai quarti: almeno tre gol di scarto ma segnandone 5 o più, dunque puntando al “ribasso” (cosa sempre più probabile) vorrebbe dire un 4-0 così da non far pesare le reti che il Psg ha segnato in trasferta. Andando invece a impattare la differenza reti, per la regola che assegna valore doppio ai gol fuori casa servirebbe appunto che il Barcellona ne mettesse dentro almeno 5, così da vincere 5-2 o 6-3; si capisce abbastanza bene come l’impresa non sia alla portata di tutti, e forse nemmeno di una corazzata che negli ultimi tempi ha perso parecchio smalto. Le clamorose rimonte di Coppa del Re, dove i blaugrana giocheranno la finale contro l’Athletic Bilbao, lasciano ben sperare ma è anche vero che finora la squadra ha perso tutte le partite “di peso”, cioè il match per il primo posto nel girone (contro la Juventus), la finale di Supercoppa di Spagna (contro i baschi) e il Clasico casalingo, oltre a cadere al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid. Insomma: il quadro è deprimente, ma nel calcio tutto è possibile…



