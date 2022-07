Bari, calendario Serie B 2022 e prima giornata/ Il grande ritorno dei galletti

BARI CALENDARIO SERIE B 2022 E PRIMA GIORNATA

Quale sarà il calendario del Bari per la Serie B 2022-2023? I galletti sono una delle grandi novità nella stagione del campionato cadetto, un graditissimo ritorno dopo gli anni spesi in Serie D e Serie C. Da quando la famiglia De Laurentiis ha assunto la proprietà della squadra, il Bari ha ovviamente fatto grandi passi: ha dominato il campionato di Serie D nell’anno dell’interruzione per la pandemia, poi ha subito raggiunto la finale playoff in terza divisione – perdendola però contro la Reggio Audace – e infine al secondo tentativo ha staccato di netto la concorrenza nel girone C, andando a prendersi la promozione diretta senza alcuna discussione.

Ora, per il ritorno in Serie B, il Bari si affida nuovamente a Michele Mignani che è stato l’artefice del salto di categoria; naturalmente c’è grande attesa per scoprire quale sarà il calendario di Serie B 2022 del Bari, e allora possiamo andare a valutare insieme quali potrebbero essere i punti salienti della stagione aspettando che si scopra con chi esordiranno i galletti alla prima giornata, e quale sarà il cammino che dovranno compiere. L’obiettivo? Salvezza prima di tutto, ma con la consapevolezza di potersi giocare qualcosa di più.

LA PRIMA GIORNATA DEL BARI E IL PERCORSO DEL CALENDARIO DI SERIE B 2022

Il calendario di Serie B 2022 del Bari inizierà con la prima giornata del weekend 12-14 agosto: il campionato cadetto infatti scatta insieme alla Serie A, ma a differenza del principale torneo si concluderà già a metà maggio perché poi dovrà essere lasciato spazio ai playoff, che anche in questa stagione riguarderanno le squadre piazzate dalla terza all’ottava posizione in classifica. Il Bari non giocherà derby di Puglia, vista la promozione del Lecce; ne avrà però alcuni caldissimi a Sud, tra cui quello con il Palermo (già verificatosi lo scorso anno, nel girone C di Serie C) e quello sempre molto sentito con la Reggina, affidata a Pippo Inzaghi.

La squadra di Mignani poi tornerà a disputare alcuni match che in senso storico sono diventati di cartello: quello contro il Genoa che era diventato un classico anche in Serie A, ma poi soprattutto quello contro il Parma che fa tornare alla mente quella squadra che nel 2009, sotto la guida di Antonio Conte, aveva dominato il campionato di Serie B insieme al Parma di Francesco Guidolin, prendendosi la promozione. Staremo a vedere: un’altra cosa che possiamo aggiungere, che non riguarda solo il Bari, è che durante i Mondiali in Qatar il calendario di Serie B non si fermerà, e anche per questo avremo un torneo meno congestionato.











