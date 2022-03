Barù contro Lulù Selassiè “Mi avete rotto i cog*ioni per mesi”/ “Voglio discutere…”

Ancora scintille nella casa del Grande Fratello Vip 2021 a pochi giorni dalla finalissima del 14 marzo. Ad animare la casa di Cinecittà sono stati Barù e Lulù Selassiè. Dopo l’eliminazione di Soleil Sorge, Barù si è scagliato contro Jessica, rea di aver pensato ad una sua strategia nel loro avvicinamento. Insieme a Davide Silvestri, inoltre, ha parlato di strategie provocando la reazione di Lulù Selassiè la quale, contrariamente a quanto accadeva alcune settimane fa, è riuscita a mantenere la calma discutendo con calma.

Dopo la quarantasettima puntata del Grande Fratello Vip, per i concorrenti, è ufficialmente iniziato il coutndown. Pochi giorni ancora di convivenza nella casa di Cinecittà e tutti torneranno alle rispettive vite. Motivo che ha spinto Lulù a parlare con calma Barù invitandolo a non discutere e a godersi l’ultimo periodo nella casa con leggerezza. Barù, tuttavia, non ha gradito il consiglio della principessa.

Barù attacca Lulù Selassiè: scoppia la discussione al Grande Fratello Vip

In nomination contro Manila Nazzaro, Barù potrebbe essere eliminato durante la semifinale del Grande Fratello Vip 2021. Di fronte a quelli che potrebbero essere i suoi ultimi giorni, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha deciso di non rispiarmiarsi e di voler dare vita a discussioni per animare l’atmosfera. Atteggiamento che, tuttavia, Lulù che ha difeso la sorella Jessica proprio da Barù, ha ammesso di non condividere.

“Lasciamo da parte le cose brutte. Cerchiamo di goderci quest’ultimi giorni in modo sereno perchè quando usciremo da qua diremo ‘che stron*ate’, Ci ricorderemo le cose belle che abbiamo vissuto. Non sto dicendo vogliamoci bene, siamo migliori amici, abbracciamoci tutte le mattine e facciamoci le coccole. Sto soltanto dicendo di goderci queti giorni in modo sereno senza pensare a questo o a quello perchè poi scoppiano discussioni inutili”, afferma Lulù. “Io voglio fare discussioni inutili. Voglio giocare, fare strategie e voglio discutere in quest’ultimi giorni. Siccome mi avete rotto i cog*ioni in questi due mesi e mezzo, prima di andarmene ve li rompo io“, replica Barù. “Va beme, discuti con chi ti pare”, conclude la fidanzata di Manuel Bortuzzo. Cliccate qui per vedere il video.

