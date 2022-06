Basma, 18enne pakistana scomparsa/ Il padre “Torna presto, tua madre si è ammalata!”

Basma, l’appello del padre a Chi l’ha visto: “Torna!”

La trasmissione Chi l’ha visto, in apertura di puntata ieri si è occupata del caso di scomparsa di Basma Afzaal, giovane 18enne pakistana la quale sarebbe scappata dalla provincia di Padova probabilmente per sfuggire da un matrimonio combinato. Il padre, sentito dagli inquirenti, non solo avrebbe smentito il matrimonio combinato ma si sarebbe detto molto preoccupato. Proprio ai microfoni della trasmissione di Rai3, il papà della ragazza: “Basma torna a casa… presto, presto, presto, presto. Tua madre è molto preoccupata, si è ammalata. I tuoi fratelli sono molto preoccupati e tutti vogliamo che tu torni a casa presto, per favore, presto. Per favore, contattaci, contattaci perché siamo molto preoccupati”, ha detto in lacrime.

L’uomo ha ribadito che l’intera famiglia sarebbe preoccupata ed ha nuovamente invitato Basma a tornare a casa presto ed a mettersi in contatto con loro. “Dacci un segnale”, ha aggiunto. La giovane 18enne sarebbe stata immortalata da una telecamera prima della scomparsa, mentre entrava in un bar. Poi di lei si sarebbero perse le tracce dallo scorso 31 maggio.

Basma, 18enne pakistana scomparsa: la testimonianza del barista

Basma Afzaal, originaria del Pakistan, da quattro anni vive in Italia, a Galliera Veneta, in provincia di Treviso. La mattina del 31 maggio scorso avrebbe preso l’autobus asserendo di stare andando a scuola ed avrebbe raggiunto Castelfranco Veneto (Padova). Qui si reca in un bar da lei molto frequentato. L’ultima persona che l’ha vista sarebbe proprio il barista con la sua collaboratrice. Proprio l’uomo ha raccontato l’ultima volta in cui è stata vista Basma: “Si metteva in un angolo ed era sempre al telefono in videochiamata”, ha riferito ai microfoni di Chi l’ha visto.

Anche la mattina di martedì 31 maggio si è recata nel bar e dopo aver preso un succo di frutta sarebbe rimasta circa una mezzoretta. La sua collaboratrice avrebbe riferito che in videochiamata Basma avrebbe parlato in italiano. Dopo essere stata nel bar sarebbe uscita raggiungendo l’autostazione dove avrebbe preso un autobus con un altro ragazzo, come immortalato da una telecamera della zona. La trasmissione ha raccolto anche la testimonianza di una compagna di scuola che ha descritto così Basma: “Non portava il velo, si vestiva come noi. Una persona normale. La vedevo da sola ma non so se praticava attività extrascolastiche o sport. La incontravo sull’autobus per andare a scuola ma alla fermata di Castelfranco scendeva sempre in videochiamata e andava per i fatti suoi. Usava molto il telefono ma nella sua lingua, credo in francese”.











