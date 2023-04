BASTIAN MULLER, CHI È FIDANZATO ILARY BLASI/ La battuta a Verissimo: “È impazzita…”

Ilary Blasi non ha voluto parlare della separazione da Francesco Totti a Verissimo, ma si è lasciata scappare una battuta sul fidanzato Bastian Muller. In effetti, la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2023 alla fine dell’intervista aveva intuito dal tono serio di Silvia Toffanin che stava per arrivare un riferimento alla sua nuova relazione. “Abbiamo visto, ho visto che hai voltato pagina e come sempre lo hai fatto con la tua ironia, con la tua intelligenza e con il tuo sorriso. Che dire…”. Allora Ilary Blasi ha commentato con una battuta: “Bastian così”. Silvia Toffanin è scoppiata a ridere sbalordita: “Non ci credo che l’ha detto, ma è impazzita Ilary! No comment… Ma io non ci credo!”. (agg. di Silvana Palazzo)

Ilary Blasi a Cristina Scuccia/ "Obiettivo è vederti in costume all'Isola dei Famosi"

CHI E’ BASTIAN MULLER, IL COMPAGNO DI ILARY BLASI?

Chi è Bastian Muller, il nuovo fidanzato di Ilary Blasi? Questo pomeriggio, nel secondo dei due appuntamenti del weekend con l’approfondimento di “Verissimo”, la 41enne conduttrice televisiva romana sarà nuovamente ospite negli studi del talk show condotto dalla collega e amica Silvia Toffanin per parlare della prossima esperienza alla guida della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” (dal prossimo 17 aprile): ma, inevitabilmente, nella lunga intervista a cuore aperto che l’oramai ex compagna di Francesco Totti concederà alla padrona di casa potrebbe esserci spazio pure per qualche dettaglio sulla love story che da qualche tempo starebbe vivendo.

PERCHÉ ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI SI SONO LASCIATI?/ La precisazione a Verissimo…

Ma cosa sappiamo di Bastian Muller-Pettenpohl, nome totalmente fuori dai radar del gossip nostrano e che proprio per questo motivo ha scatenato la curiosità non solo dei fan di Ilary Blasi ma di tante persone? Nonostante la loro relazione sia stata ufficializzata solo il mese scorso, attraverso gli onnipresenti canali social, i due pare si conoscessero oramai da diversi mesi. In occasione proprio del 37esimo compleanno dell’uomo, la conduttrice e showgirl capitolina aveva condiviso con i propri follower alcuni scatti con Bastian, tra baci e altre effusioni amorose. “Auguri amore mio, ti auguro il meglio” era la breve didascalia che accompagnava quelle foto, confermando che il flirt con quest’uomo tedesco molto affascinante non fosse solamente qualcosa di passeggero o, secondo alcuni, una storia già finita prima ancora che iniziasse l’avventura di Ilary all’Isola.

Cristian, Chanel e Isabel: figli Francesco Totti e Ilary Blasi/ "Per fortuna c'è lei"

ILARY, ‘PROVE DI FAMIGLIA’ CON BASTIAN: CENA CON LA FIGLIA ISABEL E…

Contrariamente a quanto si era letto all’inizio, ovvero che fosse un ricco ereditiero tedesco, oggi sappiamo invece qualcosa di più preciso su Bastian Muller: l’uomo che fa coppia fissa con Ilary e che l’ha accompagnata negli ultimi tempi nei suoi viaggi per il mondo e anche nei weekend sulla neve verrebbe secondo alcuni articoli da una famiglia oggi non più benestante come prima (nonostante gestisse un’azienda di perforazioni un tempo attiva anche in Medio Oriente) e, in passato, ha lavorato come maggiordomo e anche autista. Un passato scoperto dal magazine ‘Oggi’ nel corso di un viaggio-inchiesta in quel di Wächtersbach, città di origine del 36enne. Al di là delle origini di Muller, quello che si è scoperto di recente è che i due vivrebbero una relazione a distanza, con la Blasi che per il momento non avrebbe intenzione di trasferirsi in Germania e il suo compagno invece che per amore fa la spola tra i due Paesi quando può.

Tuttavia, nell’ultimo periodo, a testimonianza del fatto che Bastian faccia oramai parte della sua vita e sia stato presentato anche ai figli, sono arrivati degli scatti social che mostrano anche come sia oramai tornato il sereno nella quotidianità di Ilary Blasi, al di là delle vicende che riguardano la separazione da Totti. Se in quella che è stata una toccata e fuga a Napoli coi figli era presente anche il nuovo compagno (probabilmente era lui ad aver immortalato la mamma assieme a Cristian, Chanel e Isabel), più di recente la coppia è stata avvistata in una pizzeria di Roma, a San Lorenzo: stando almeno a quanto riportato dai presenti e scritto poi dal ‘Corriere’, la cena avrebbe confermato che tra di loro è amore e che Bastian avrebbe abbracciato più volte, con fare affettuoso, la piccola Isabel, segno anche questo di una grande sintonia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA