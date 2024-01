Beatrice Luzzi abbandona il Grande Fratello 2023?/ Dalla crisi al prolungamento del contratto: cosa accade

Beatrice Luzzi abbandona davvero il Grande Fratello 2023? Cosa sta accadendo all’attrice

Se c’è una grande protagonista del Grande Fratello 2023 quella è sicuramente Beatrice Luzzi. Tanto del reality condotto da Alfonso Signorini gravita intorno all’attrice di Vivere, che in questi mesi ha creato dinamiche, scontri, confronti, flirt e spaccature nella Casa di Cinecittà. Per questo, quando è stata colpita dal lutto di suo padre, molti hanno temuto nel suo addio definitivo al programma.

Beatrice ha invece deciso di riprendere il suo percorso al Grande Fratello 2023, tuttavia sono molti i telespettatori che la trova diversa nelle ultime settimane, particolarmente provata. La stessa Beatrice, in un recente confronto con Fiordaliso, ha ammesso di essere allo stremo delle forze, al punto da pensare di mollare e abbandonare la Casa.

Grande Fratello 2023 si allunga: Beatrice Luzzi dirà addio al programma?

Fiordaliso è riuscita a confortare l’amica, ricordandole la promessa fatta a suo padre e la delusione che proverebbero i suoi figli qualora abbandonasse il Grande Fratello. Nonostante Beatrice abbia trovato coraggio e conforto dalle parole della cantante, la possibilità che lei abbandoni il programma molto presto rimane concreta. E non solo per la crisi che l’attrice sta vivendo in questi giorni.

Se il percorso, man mano che si va avanti nel tempo, diventa chiaramente più difficile e pesante per i concorrenti, è anche vero che presto tutti, Beatrice compresa, verranno a conoscenza del prolungamento del Grande Fratello. Il programma, che doveva chiudere a marzo, andrà in onda un mese in più, chiudendo a metà aprile. Un botta non da poco per i concorrenti e per Beatrice in primis, a cui andrà la decisione di prolungare oppure no il contratto col Grande Fratello. E in un periodo per lei difficile come questo, la possibilità che decida di non prolungare è, al momento, da non escludere.

