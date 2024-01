Grande Fratello 2023 si allunga: “In onda fino ad aprile”/ “Doppio appuntamento fino all’Isola dei Famosi”

Il Grande Fratello 2023 si allunga di un altro mese: fino a quando andrà in onda

Colpo di scena per il Grande Fratello 2023. Il reality condotto da Alfonso Signorini, stando alle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, si allunga di un altro mese. La finale era inizialmente prevista a marzo, ma TvBlog ci svela che il reality di Canale 5 si allunga ulteriormente, andando in onda fino ad aprile. Ma non è tutto, perché ad aprile è previsto l’inizio dell‘Isola dei Famosi, che andrà dunque in onda in contemporanea al Grande Fratello.

Vittorio Menozzi in crisi al Grande Fratello 2023: "Ho l'istinto di scappare"/ "Qui non posso più..."

“Il popolare programma prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy dunque torna con due emissioni, lunedì e venerdì fino all’8 di aprile, quando dovrebbe partire L’isola dei famosi. – si legge – Da quella settimana e per non si sa ancora quante (forse due) il Grande fratello andrà in onda solo di venerdì, per lasciare appunto la serata del lunedì al popolare adventure game di Banijay.”

Mirko Brunetti, auguri di compleanno dalla mamma di Greta Rossetti/ Foto: pace fatta dopo la lite? È polemica

Grande Fratello 2023 in onda in contemporanea con l’Isola dei Famosi: i cambi di palinsesto

Intanto è previsto un nuovo cambio di palinsesto per il Grande Fratello 2023 e non solo. A partire dalla settimana successiva al Festival di Sanremo 2024, Ciao Darwin cambierà giorno di messa in onda. Lo show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti lascerà il venerdì sera per andare in onda il mercoledì in prima serata. Le ultime tre puntate di Ciao Darwin, a partire da quella del 14 febbraio, andranno dunque in onda di mercoledì (in questo primo caso scontrandosi con il concerto di Claudio Baglioni “A tutto cuore”).

Grande Fratello 2023, Massimiliano Varrese attaccato: "Gesto violento contro Vittorio"/ Cosa è accaduto

Il venerdì, rimasto dunque scoperto, lascerà quindi spazio al secondo appuntamento settimanale del Grande Fratello 2023, in onda già di lunedì. Ciò vuol dire che il venerdì Signorini si scontrerà con Antonella Clerici e la nuova edizione di The Voice Senior.











© RIPRODUZIONE RISERVATA