Beatrice Luzzi abbandona il Grande Fratello 2023?/ “Io sono una che molla”: lo sfogo post-puntata

Beatrice Luzzi in difficoltà al Grande Fratello 2023: la puntata di fuoco

La puntata del Grande Fratello 2023 andata in onda ieri sera non è stata affatto semplice per Beatrice Luzzi. La polemica per le sue dichiarazioni su Giuseppe Garibaldi e il padre, definiti “maschilisti” in riferimento al loro incontro avvenuto nella precedente diretta, ha scatenato un vero e proprio polverone nella Casa. Il coinquilino si è infuriato ed è scoppiato a piangere, difendendo la sua famiglia e attaccando la Luzzi senza mezze misure. Inoltre, l’attrice sta facendo i conti con una profonda crisi legata alla mancanza dei suoi figli: ieri, in puntata, ha chiesto di poterli incontrare e Alfonso Signorini le ha promesso che a breve potrà rivederli.

Inoltre, si è riacceso lo scontro anche con Massimiliano Varrese e l’amicizia con Grecia Colmenares sembra essersi spezzata. Tanti fattori che hanno portato la Luzzi a sentirsi sempre più sola all’interno della Casa. Per questo, al termine della puntata di ieri, si è lasciata andare ad uno sfogo.

Beatrice Luzzi lascia il gioco? “Io sono una che molla“

Beatrice Luzzi si è sfogata nel post puntata del Grande Fratello 2023, confidandosi con Marco Maddaloni in cucina, e avrebbe addirittura avanzato l’ipotesi di un ritiro. “Io sono una che molla, al contrario di quello che sembra. Io mollo tutto sempre“, ha ammesso l’attrice. Tale dichiarazione ha destato preoccupazione tra i fan della concorrente sui social. Uno di loro, in particolare, si è detto preoccupato all’idea che possa lasciare il gioco: “Che paura che ho di accendere la tv e non trovare più Beatrice in quella casa“.

Beatrice Luzzi potrebbe dunque dire addio al reality? La mancanza dei figli è tanta e si dice stanca di questo percorso, avanzando dunque l’ipotesi di un imminente abbandono già nel corso della puntata di ieri. “Non sto tanto bene. Sono un po’ stanca e ho tanta nostalgia dei miei figli, tantissima“, ha ammesso ad Alfonso Signorini in Confessionale.

“Io sono una che molla, al contrario di quello che sembra. Mollo tutto sempre”

❤️‍🩹

Che paura che ho di accendere la tv e non trovare più Beatrice in quella casa#grandefratello — Giuli 🌻 (@GiulianaEsse_) December 5, 2023













