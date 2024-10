Beatrice Luzzi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata andata in onda domenica 20 ottobre 2024 su Canale 5, insieme a lei c’erano anche le altre opinioniste del Grande Fratello, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Tra le varie cose non ha potuto fare a meno di parlare di una vicenda che ha catturato non poco l’attenzione del gossip negli ultimi giorni. C’entra Alfonso Signorini e una sua battuta fatta qualche giorno fa al Grande Fratello, quando ha insinuato che l’attrice romana fosse un’esperta di piumoni. L’ex gieffina ha partecipato alla scorsa edizione del reality e si era legata sentimentalmente a Giuseppe Garibaldi, con il qualche non sono mancati momenti di intimità sotto le coperte, o almeno questo è quello si ipotizzava vedendo strani movimenti sotto il piumone.

L’opinionista del Grande Fratello non ha gradito affatto la battutina del conduttore, la vicenda le ha fatto guadagnare anche un tapiro d’oro. All’inviato di Striscia la notizia Beatrice Luzzi ha detto che secondo lei il vero esperto di piumoni è Alfonso Signori, lei è sicura che abbia fatto quella battuta con leggerezza per è una signora e in studio c’erano anche i suoi figli.

Alfonso Signorini vuole sminuire Beatrice Luzzi? Cosa ha detto lei a Verissimo

A Verissimo Beatrice Luzzi ha fatto sapere che lei assorbe molte battuta con grande nonchalance, pensa però che c’è un limite a tutto e certe battute non andrebbero fatte. A Silvia Toffanin ha detto che non si meritava quella battuta di Alfonso Signorini perché ci sono momenti, situazioni e contesti in cui si possono fare certe battute e altri in cui invece è meglio evitare. Visibilmente infastidita ha aggiunto: “Ogni tanto un po’ di rispetto in più non guasterebbe, tra l’altro avevo i miei figli presenti in studio.”

Beatrice Luzzi pensa che si sta cercando di sminuire la sua immagine puntando sempre sul tema della relazione sentimentale che ha avuto nella casa del Grande Fratello. Crede anche che il suo ruolo di opinionista del reality meriterebbe più rispetto. L’attrice ha chiaramente ammesso di esserci rimasta male nel momento in cui Alfonso Signorini ha fatto quella battuta, come madre ha provato imbarazzo. In studio Cesara Buonamici ha preso le difese del conduttore dicendo che non voleva sminuire l’ex gieffina, a parer suo voleva solo essere ironico e non aveva nessun intento di cattiveria.