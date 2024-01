Beatrice Luzzi in lacrime al Grande Fratello 2023/ “Vorrei fare un appello alla mia famiglia…”

Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi afflitta dai sensi di colpa: “Non avevo voce in capitolo…”

Per chi segue assiduamente le dinamiche del Grande Fratello 2023 sarà superfluo ricordare le ultime tristi vicende che hanno interessato Beatrice Luzzi. L’attrice aveva abbandonato momentaneamente la Casa per l’improvvisa scomparsa del padre; dopo giorni di riflessione e dedicati al lutto, è riuscita a trovare la forza di riprendere il percorso trovando innanzitutto il benestare della sua famiglia. La concorrente è comunque ancora provata dall’accaduto, come dimostrato dallo sfogo di qualche ora fa.

Come riporta Biccy, i ‘veterani’ del Grande Fratello 2023 sono stati premiati con un soggiorno in una spa per qualche ora. L’evento è però coinciso con la tumulazione del padre alla quale Beatrice Luzzi non ha dunque preso parte. Data la circostanza, i sensi di colpa hanno letteralmente assalito la concorrente che si è lasciata andare ad un pianto liberatorio e piuttosto toccante. “Vorrei fare un appello alla mia famiglia e scusarmi enormemente per non essere stata con voi ed essere uscita fuori a fare una cosa in cui non avevo voce in capitolo…”.

Fiordaliso rincuora Beatrice Luzzi: “La tua famiglia sa bene perchè sei qui…”

Le parole di Beatrice Luzzi hanno colpito anche Fiordaliso che ha tentato di rincuorare l’amica in tutti i modi. “Mi dispiace tanto, ed è veramente troppo. Non devo darmi colpe? Un conto è stare qui e un altro è andare in spa…”. Continua così l’attrice con le lacrime a solcarle il volto, un momento di profondo sconforto che la cantante ha cercato di smorzare con parole di affetto e comprensione. “Amore non prenderla così male, non reagire così, cerca di tranquillizzarti. Loro sanno benissimo che sei qui e capiscono tutto, sono stati anche loro a volerti qui dentro”.

Fiordaliso ha dunque rincuorato Beatrice Luzzi in preda ad una profonda tristezza mista a sensi di colpa per non aver partecipato alla tumulazione del suo amato padre. La cantante ha tentato di far capire all’amica come la sua famiglia sia consapevole del suo percorso e in nessun caso potrebbe avere qualcosa da recriminare. “… Non devi colpevolizzarti per questa uscita; stai a sentire me che ti voglio bene. Non hai festeggiato e non sarebbe cambiato nulla se fossi stata qui oppure con noi, quindi non darti colpe che non hai”.











