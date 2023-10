Beatrice Luzzi pensa al figlio Elia al Grande Fratello 2023/ “Ti auguro il compleanno più bello del mondo”

Beatrice Luzzi, auguri speciali al figlio Elia: “Ti amo con tutta me stessa“

Beatrice Luzzi, nelle scorse ore, si è concessa alcuni istanti da sola, in giardino, e ne ha approfittato per fare gli auguri ad una delle persone più importanti della sua vita: il figlio Elia. La concorrente del Grande Fratello 2023, come mostra una clip condivisa sul sito del reality, si è appartata dal resto del gruppo per raccogliere i suoi pensieri e per indirizzare un messaggio speciale al figlio, nel giorno del suo compleanno. “Ah ma è il compleanno di Elia. Eli, auguri amore, auguri cucciolo“, esclama l’attrice mentre la pioggia cade copiosa all’esterno della Casa.

A seguire, rivolge un pensiero importante anche all’altro figlio Valentino e all’ex compagno Alessandro: “Siete l’unica cosa importante nella mia vita, tu e Valentino, e anche Alessandro“. Poi, torna a pensare ad Elia, riempiendolo di commosse parole: “Eli, sono pazza di te, lo sai vero? Ti auguro il compleanno più bello del mondo. Ti amo, con tutta me stessa“. E, osservando la pioggia che cade, ripensa alla nascita del figlio: “Mi ricordo il giorno dopo che sei nato, il 1 novembre, pioveva a dirotto a Roma e tutto era chiuso. Ma io mi innamorai di te per sempre, amore. Ti auguro il compleanno più bello del mondo, anche senza la tua mamma, che sarà sempre la stessa, tutta per voi“.

Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023, grande protagonista nella puntata di ieri

Un momento di grande tenerezza per Beatrice Luzzi che, anche nella puntata del Grande Fratello 2023 andata in onda ieri sera, è stata tra le protagoniste indiscusse delle dinamiche in Casa. Da un lato tiene ancora banco il controverso rapporto con Giuseppe Garibaldi, non del tutto risolto. Dall’altro, invece, sorprende molto di più il riavvicinamento dell’attrice a Massimiliano Varrese: i due coinquilini, infatti, sembrano aver deposto le armi e sono pronti ad approfondire una conoscenza nel segno del reciproco rispetto.

"Spontaneità o strategia? La prima, anche qualche settimana fa ho manifestato il desiderio di avvicinarmi a Beatrice, non capisco quindi le dichiarazioni di Giuseppe. Dopo la puntata in studio io l'ho vista in un altro modo", ha dichiarato Varrese, spiegando il riavvicinamento all'attrice.











