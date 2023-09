Beatrice Luzzi piange per i figli al Grande Fratello: “Sto male per loro”/ “Delusa da Giselda…”

Grande Fratello 2023: Beatrice Luzzi ancora al centro delle discussioni

L’aria al Grande Fratello 2023 inizia a farsi sempre più tesa e tutte le incomprensioni di questi primi giorni sembrano quasi fare capo ad un unico nome: Beatrice Luzzi. L’attrice si è messa subito in evidenza con un carattere forse, ma i suoi modi non sono stati ben compresi o apprezzati da alcuni compagni di viaggio. L’ago della bilancia è stato un gioco proposto dagli autori del reality che hanno chiesto ai concorrenti di votare il personaggio più ipocrita della Casa.

A vincere il titolo di “campionessa di ipocrisia” è stata proprio Beatrice Luzzi; neanche a dirlo, ne è scaturita una discussione tra i concorrenti con l’attrice che ha tentato di spiegare come di tanto difetti, proprio questo non le appartenesse. E’ stata anche l’ennesima occasione di scontro con Rosy Chin; quest’ultima ha votato l’attrice e si sono nuovamente trovate a disquisire sulla mancanza di apertura reciproca e sui muri alzati rispetto alla volontà di ricucire il rapporto.

Grande Fratello 2023: Beatrice Luzzi si sfoga con Letizia in giardino: “E’ uscito tutto male…”

Dopo l’ennesima diatriba, Beatrice Luzzi è però letteralmente crollata; uscita in giardino poco dopo la discussione – come si evince da una clip pubblicata dal Grande Fratello 2023 – l’attrice ha palesato tutte le sue paure soprattutto rispetto alla percezione dei figli rispetto a ciò che traspare da questi primi giorni del reality. “Sto male per Giselda ma soprattutto per i miei figli…”, queste le sue parole, che trovano però il pieno conforto di Letizia: “E’ uscito troppo male tutto, ma loro sanno perfettamente come sei e chi è la propria mamma; capisco pienamente”.

Proseguendo nel discorso, con le lacrime ancora evidenti, Beatrice Luzzi ha poi spostato l’attenzione sull’ultima discussione palesando una sorta di delusione particolare nei confronti di Giselda. “Quelli che mi hanno fatto male sono Alex e Giselda; quella di Alex è sbagliata come motivazione, mentre ho paura di affrontare Giselda…”. Letizia anche in questo caso ha tentato di offrire il suo conforto, sottolineando come la concorrente in realtà sia disposta a parlare con lei per chiarire quanto accaduto: “Giselda ti sta aspettando con le lacrime agli occhi, ha detto: ‘voglio spiegarmi con Beatrice’…”











