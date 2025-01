Protagonista assoluto di questa puntata del Grande Fratello è stato senza dubbio il “Guru della moda“, ovvero Saro Mattia Taranto, stilista di Alviero Martini. Quest’ultimo conosce Lorenzo Spolverato, e con lui era uscito alla prima di un film, sostenendo poi che tra lui e il modello sarebbe scattato un bacio. Le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici hanno commentato quanto hanno visto, e a esordire è stata l’attrice di Vivere: “Se c’era tanta chimica, come mai non c’è stato un continuo?”

Saro Mattia Taranto ha risposto così: “C’era chimica per una serata, non sono uno che la prima sera dice wooo…” ma nessuno gli ha creduto e Beatrice Luzzi ha subito esordito con: “Aspettavi che entrasse al Grande Fratello“. Effettivamente sembrava proprio che il Guru della Moda fosse entrato esclusivamente per un vezzo personale, sospetto che nella casa è arrivato proprio a tutti! Lorenzo Spolverato, invece, ha sostenuto sin dall’inizio che tra di loro non è mai successo nulla, ma anzi, di averlo semplicemente riaccompagnato a casa senza aspettative di alcun tipo.

Beatrice Luzzi e Luca Calvani contro il Guru della moda: cos’hanno detto a Lorenzo Spolverato

Alfonso Signorini, visibilmente in dubbio sulla vicenda, ha salutato così il Guru della moda appena dopo il confronto con Beatrice Luzzi: “Saro, te ne vai via abbastanza deluso da lui“, e a quel punto lo stilista ha spiegato quello che si aspettava dalla serata, ovvero un riconoscimento sincero da parte di Lorenzo Spolverato per dare un messaggio a tutta Italia. Saro Mattia Taranto avrebbe voluto dire al pubblico che è importante essere quello che si è (riferendosi all’orientamento sessuale) dicendo di essere stato fortunato con una famiglia che lo ha sempre supportato alle spalle.

“Non l’ho baciato Saro, diamo insieme sto messaggio” ha poi risposto il modello milanese, convintissimo di averlo visto pochissime volte in un periodo di gavetta per entrambi. Pare infatti – secondo il racconto di Spolverato – che all’epoca lui si fosse prestato per fargli da modello in un momento particolare in cui aveva bisogno di iniziare a lavorare, anche se la dichiarazione di Lorenzo non è stata poi così chiara. Ad ogni modo il tutto si è concluso in maniera piuttosto deludente e nessuno sia nella casa che fuori ha creduto alle parole dello stilista. Alfonso Signorini ha poi interpellato Luca Calvani, chiedendogli cosa ne pensasse e l’attore ha risposto con una battuta: “Credo che Lorenzo non deve portare gli sconosciuti in macchina“.