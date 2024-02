Beatrice Luzzi, record di nomination al Grande Fratello 2023/ I numeri da ‘capogiro’ della prima finalista

Grande Fratello 2023, strada spianata per Beatrice Luzzi verso la finale

Incroci pericolosi, curve al cardiopalma e pendii da fiato sospeso; nonostante tutto ciò, la strada del Grande Fratello 2023 si avvicina al traguardo. Il quadro dei finalisti di questa edizione inizia a prendere forma e, rispettando le attese, la prima finalista ufficiale è Beatrice Luzzi. L’attrice è tra i pilastri del reality, protagonista delle dinamiche più infuocate oltre ad essere la concorrente che forse più di altri ha dato e ricevuto dall’esperienza.

Beatrice Luzzi divide i giudizi, come giusto che sia; c’è chi è felice del suo approdo alla finale del Grande Fratello 2023 e chi invece avrebbe preferito qualcun altro al suo posto. Come ogni gioco, è giusto che ognuno faccia il tifo per il proprio concorrente prediletto. Un dato è però oggettivo: l’attrice è entrata nella storia del reality per un record davvero singolare. 111 nomination e 19 televoti, numeri che avrebbero costretto alla resa chiunque ma lei, nonostante tutto, è riuscita ad accedere alle battute finali del Grande Fratello 223.

Beatrice Luzzi, prima finalista del Grande Fratello 2023 ‘a colpi’ di nomination: il record

Il record di Beatrice Luzzi – 111 nomination e 19 televoti al Grande Fratello 2023 – mette dunque in evidenza la grandezza del suo percorso nel reality. Se non avesse realmente fatto breccia nei telespettatori, difficilmente sarebbe riuscita a scardinare i piani di chi più e più volte ha puntato su lei per l’eliminazione. Ora che la finale è conquistata, nulla vieta all’attrice di pensare in grande e di mirare direttamente alla vittoria.

Particolare attenzione sta destando anche una nuova amicizia di Beatrice Luzzi; l’attrice ha infatti trovato la stima di Simona Tagli, new entry del programma. Tra loro è nata un’amicizia degna di nota e sicuramente il rapporto ha giovato nel resistere alle ultime angherie affrontate nel reality. Ricordiamo che la concorrente ha dovuto affrontare anche la triste perdita del padre; nonostante tutto, con forza e voglia di rivalsa è tornata a cimentarsi con il Grande Fratello 2023 e la sua grinta potrebbe presto essere ripagata con la vittoria.

