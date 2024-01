Valentina Melis si stringe a Beatrice Luzzi: “Condoglianze”/ Il messaggio dell’ex di Massimiliano Varrese

Grande Fratello 2023, Valentina Melis vicina a Beatrice Luzzi dopo il lutto

L’improvvisa uscita di Beatrice Luzzi dal Grande Fratello 2023 ha scosso le fondamenta del reality, che perde una delle sue indiscusse protagoniste nonché da molti considerata come la papabile vincitrice di questa edizione. Il lutto che l’ha colpita, ovvero la morte del padre, ha portato l’attrice a lasciare la Casa. Di conseguenza il televoto, che questa settimana vedeva coinvolta anche lei, è stato annullato. Intanto si moltiplicano i messaggi di vicinanza e cordoglio per l’ex concorrente, e anche Valentina Melis ha voluto far sentire la propria voce.

L’ex compagna di Massimiliano Varrese nelle scorse ore ha condiviso, tra le stories del suo profilo Instagram, un sentito messaggio di vicinanza a Beatrice per quanto accaduto: “Le mie più sentite condoglianze con tutto il cuore a Beatrice Luzzi e a tutta la sua famiglia“. Inoltre, ricorda ancora una volta la netta distinzione tra reality e realtà, tra quello che è un gioco televisivo e quella che è alla fine la realtà di tutti i giorni: “Il Grande Fratello è un gioco, la vita vera è fuori. Spero che almeno da oggi le persone se ne rendano conto“.

Beatrice Luzzi dice addio alla Casa: le reazioni scatenano la polemica

Il Grande Fratello 2023 perde così una grande concorrente, sebbene al momento non sia chiaro il destino di Beatrice Luzzi: rientrerà in gioco dopo questo periodo di lutto o il suo addio alla Casa è definitivo? Intanto è montata una vera e propria polemica per la reazione degli altri inquilini alla dolorosa perdita che ha colpito l’attrice, spesso finita nel mirino del gruppo e più volte attaccata ed isolata. Il web si è infuriato alla notizia che alcuni concorrenti, da Anita Olivieri a Giuseppe Garibaldi, avrebbero dimostrato totale mancanza di empatia verso la Luzzi, continuando a divertirsi in Casa come se niente fosse.

Alla fine, forse dopo essersi resi conto del dolore che sta vivendo l’attrice, ieri sera le hanno dedicato un saluto durante un brindisi a cena. Basterà per spegnere le polemiche divampate sul web?

