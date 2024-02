Beatrice Luzzi, sorpresa della mamma Silvestra e dei figli al Grande Fratello 2023/ “Siamo orgogliosi di te!”

Grande Fratello 2023, l’emozione di Beatrice Luzzi per le dolci parole della madre Silvestra

Siamo ormai all’ultimo giro di boa del Grande Fratello 2023, gli ultimi verdetti serviranno per formare la rosa definitiva dei concorrenti che avranno accesso alla finale del reality. Nel frattempo, c’è chi è già sicura di avere il posto assicurato: Beatrice Luzzi. L’attrice è la prima finalista del programma e come giusto che fosse, Alfonso Signorini ha deciso di dedicarle un bel regalo dopo un percorso carico di emozioni.

GRANDE FRATELLO 2024, 40A PUNTATA/ Eliminato e diretta: Massimiliano il meno votato

Beatrice Luzzi – nel corso della 40a puntata del Grande Fratello 2023 – è stata chiamata in confessionale da Alfonso Signorini per una tenera sorpresa. Per l’attrice sono arrivati due teneri messaggi, il primo dalla sua amata madre Silvestra, il secondo dai figli. “Tante congratulazioni sei stata bravissima e te la meritavi; come un’araba fenice sei risorta dalle tue ceneri, vai avanti così e cerchiamo di tornare a casa prima o poi… Un abbraccio grande”.

Grecia Colmenares contro Simona Tagli al GF: "È maleducata, fa un personaggio"/ Lei: "Ne hai di balle!"

Beatrice Luzzi, i figli dell’attrice ricordano il loro motto: “Forza, resisti e… Vinci!”

Altrettanto toccanti per Beatrice Luzzi anche le parole dei figli: “Ciao mamma, ti facciamo tutti i complimenti: eravamo sicuri che ce l’avresti fatta fin dal primo giorno, ti ricordi del ‘forza resisti e vinci’, ti manca solo la terza… “. Evidentemente provata dall’emozione, l’attrice ha dunque preso la parola per ringraziare i suoi amati affetti che hanno scelto di dedicarle questo momento speciale. “Sono loro che stanno vincendo, per la forza che hanno dimostrato e per la determinazione e motivazione che mi hanno dato. Devo dire che ormai dormo con un orsacchiotto e la loro foto, sono ridotta così… Ma in quel momento mi sento davvero forte”.

Federico Massaro sotto accusa: "Recita al Grande Fratello"/ Perla Vatiero: "Aggressivo, ha modi sbagliati"

Beatrice Luzzi ha poi ovviamente fatto un excursus del suo percorso al Grande Fratello 2023, palesando come l’esperienza sia andata ben oltre le più rosee delle aspettative a dispetto dei momenti di difficoltà. “Non pensavo che sarebbe stato così importante per la mia vita, la sorpresa più grande degli ultimi anni. Forse ancora più grande sarà quando uscirò, sperando di avere il tempo per digerire tutto prima di entrare nella nuvola di coloro che mi hanno seguito in questi mesi”. L’attrice ha poi concluso: “E’ stata un’esperienza davvero sorprendente, oltre per aver trovato te che mi hai compreso, non mi aspettavo il grande affetto del pubblico. So di essere una persona diversa perchè non ho sovrastrutture, il fatto di essere stata capita mi fa piacere non solo personalmente ma anche per i valori che ho portato”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA