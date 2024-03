Beatrice Luzzi ‘spinge’ le donne del Grande Fratello 2024 a violare le regole/ Il simpatico gesto di libertà

Grande Fratello 2024: Beatrice ‘trascinatrice’ a poche ore dalla finale

La strada verso la finale del Grande Fratello 2024 è ormai tracciata; questa sera, 25 marzo, andrà in scena l’ultimo atto del reality con annessi gli ultimi verdetti dal momento che ancora mancano due nomi al novero dei finalisti effettivi. Nel frattempo, nella Casa più spiata d’Italia i concorrenti sono in trepidante attesa mentre sono in corso i preparativi per addobbare le mura domestiche per la grande festa dell’ultima diretta.

Ogni pronostico per quella che sarà la finale del Grande Fratello 2024 lascia il tempo che trova; i colpi di scena che hanno caratterizzato questa edizione potrebbero infatti ripetersi anche in occasione dell’ultimo atto. Indubbia però è l’influenza di una concorrente in particolare: Beatrice Luzzi, che hanno nelle poche ore che ci dividono dalla finale si è messa in evidenza come trascinatrice, seppur per un siparietto totalmente ironico e irriverente.

Regole infrante al Grande Fratello 2024: il rischio squalifica è ormai un lontano ricordo

Come riporta Leggo, nella Casa del Grande Fratello 2024 sono in corso le operazioni di allestimento per la finale di questa sera. Per l’occasione, gli inquilini sono stati spostati nelle camere da letto per lasciare spazio di manovra in salotto. Beatrice Luzzi, forse per stemperare la tensione, si è però divertita nel trasgredire alle regole coinvolgendo simpaticamente anche Perla Vatiero, Simona Tagli, Letizia Petris, Greta Rossetti e Rosy Chin.

Gli autori del Grande Fratello 2024 avevano avvertito le concorrenti di non presentarsi in salotto fino a nuove comunicazioni. Beatrice Luzzi ha però pensato bene di prendere per mani le compagne per recarsi a sbirciare in salotto; immediata l’ammonizione della regia: “Dovete tornare in camera da letto, immediatamente”. Chiaramente, le concorrenti sono scoppiate in una fragorosa risata correndo divertite verso la stanza. Non c’è ovviamente più spazio per provvedimenti disciplinari e rischi di squalifica; questo piccolo atto di trasgressione sarà dunque ampiamente compreso dagli autori, consapevoli della necessità delle finaliste di stemperare la tensione in vista dell’appuntamento di questa sera.

