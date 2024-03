Beatrice Luzzi, stoccata a Perla Vatiero dopo la vittoria al Grande Fratello/ “Ha vinto l’amore, spero duri…”

Perla Vatiero vincitrice del Grande Fratello 2024: Beatrice Luzzi ‘on fire’ dopo il secondo posto

Diatribe, ostacoli, emozioni; sono solo alcune delle sfumature che hanno caratterizzato il percorso verso la vittoria di Perla Vatiero al Grande Fratello 2024. Entrata a percorso già avviato, ha sbaragliato la concorrenza prendendosi la scena prima da ‘contraltare’ di Beatrice Luzzi e poi con lo smacco del trionfo a dispetto di chi dava per scontato il successo dell’attrice. Quest’ultima ha accettato il verdetto in maniera sportiva, ma non si è lasciata scappare l’occasione di celebrare la vittoria di Perla Vatiero – come riporta Libero – con una sottile stoccata. “Allora ragazzi ha vinto l’amore, speriamo almeno che duri oltre la finale”.

Dopo il trionfo di Perla Vatiero al Grande Fratello 2024 non sono mancate le polemiche sul web e non solo da parte di chi avrebbe preferito che ad alzare il trofeo fosse Beatrice Luzzi. E’ infatti stata diffusa in rete una conversazione tra Alfonso Signorini e l’attrice sul finire della diretta; seguendo il labiale, qualcuno aveva azzardato la seguente interpretazione: “Sei grandissima. Mi dispiace, io ci ho provato…”. la ‘bufera’ si è però placata poco dopo; come chiarito da Fanpage, il conduttore ha in realtà affermato: “Sei grandissima, ti ho sempre amata sai?!”.

Grande Fratello 2024, anche Anita Olivieri nel mirino del web dopo la vittoria di Perla Vatiero

Le polemiche sul web dopo la vittoria di Perla Vatiero al Grande Fratello 2024 hanno preso di mira anche un’altra ex protagonista del reality: Anita Olivieri. La concorrente ha infatti esultato in maniera piuttosto energica dopo il verdetto arrivato in studio, fiondandosi in un primo momento verso la vincitrice insieme ad un gruppo folto di ex concorrenti.

Ciò che ha attirato l’attenzione del pubblico è stata però la presunta volontà di Anita Olivieri di ‘colpire’ Beatrice Luzzi per la mancata vittoria del Grande Fratello 2024, piuttosto che festeggiare il trionfo di Perla Vatiero. La verità sarà probabilmente nel mezzo, considerando anche il rapporto tutt’altro che idilliaco tra l’ex concorrente e l’attrice.

