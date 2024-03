Chi è Alessandro Cisilin, ex compagno di Beatrice Luzzi/ “Lei è un fenomeno sociale!”

Beatrice Luzzi e il rapporto con l’ex compagno Alessandro Cisilin: “E’ una persona gentile…”

Dopo un percorso tortuoso, ricco di insidie e di momenti che avrebbero messo alla prova anche la persona più forte, Beatrice Luzzi è ad un passo dal traguardo: questa sera andrà in onda la finale del Grande Fratello 2024 e, forte dello scudo forgiato nel corso dell’esperienza, è tra le candidate più quotate per la vittoria finale. Nel corso dell’esperienza si è spesso aperta su temi toccanti, privati, come nel caso del rapporto con l’ex compagno Alessandro Cisilin.

Paolo Masella e Letizia Petris, staranno insieme dopo il Grande Fratello 2024?/ Lui: “Ecco cosa spero…”

“E’ una persona gentile… Abbiamo questa combinazione in cui ancora non è entrato nessuno nelle nostre vite dopo la separazione. Sono 4 anni che siamo separati, quindi non so se sarei gelosa”. Queste le parole di Beatrice Luzzi in una delle prime chiacchierate al Grande Fratello 2024 parlando proprio di Alessandro Cisilin, il suo ex compagno oltre che padre dei due suoi figli Elia e Valentino.

Antonio e Laura, chi sono genitori di Massimiliano Varrese/ "Ha fatto conti con realtà e si è fatto valere"

Alessandro Cisilin a difesa di Beatrice Luzzi: “Bersagliata dal ‘branco’ perchè è la più forte…”

La conferma dell’ottimo rapporto tra Beatrice Luzzi e l’ex compagno Alessandro Cisilin, nonostante abbiano preso strade diverse, è arrivata proprio al Grande Fratello 2024. L’uomo decise infatti di fare una toccante sorpresa all’attrice, dedicandole parole di estrema stima e affetto. “Sei strepitosamente bella, madre, donna strepitosa. Non so se si può dire da ex, ma sono fiero di te… Qualsiasi scelta hai fatto e farai, vivila con grandissima fiducia; mi hai reso ancora più orgoglioso di ogni cosa che abbiamo fatto insieme”.

Francesco Ambrosoli e Antonio Zequila, ex compagni di Simona Tagli/ "Troppo gelosa, chiamava 20 volte e..."

Seppur da spettatore, nel corso dei mesi successivi Alessandro Cisilin – ex compagno di Beatrice Luzzi – non ha perso occasione per difendere l’attrice. In particolare, tuonò sui social quando al Grande Fratello 2024 venne fuori il tema del ‘branco’. “Vedere persone applaudire contro di lei è un segno del branco; la dinamica è antichissima. C’è paura del più forte: Beatrice rappresenta queste cose, sta emergendo come la persona che tira fuori i temi sociali di tutti i giorni e li nobilita perché è dalla parte degli ultimi. E’ un fenomeno sociale!”











© RIPRODUZIONE RISERVATA