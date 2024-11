Alfonso D’Apice e il rapporto con Stefano Tediosi e Federica Petagna

Al Grande Fratello 2024 si torna a parlare del complesso intreccio di rapporti tra Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi. La concorrente negli ultimi giorni si è nuovamente riavvicinata all’ex tentatore, scatenando la rabbia dell’ex fidanzato che mal digerisce la loro vicinanza nella Casa. In puntata è arrivato un duro confronto tra Alfonso e Stefano, in cui quest’ultimo ha anche spiazzato ammettendo di essere innamorato della coinquilina.

La loro conoscenza, iniziata dopo Temptation Island e prima del GF 2024, è però ora limitata dalla presenza nella Casa di Alfonso, con la quale Federica sta tentando di riallacciare un rapporto pur non volendo rinunciare a Stefano. La posizione della ragazza è decisamente delicata ed è in seria difficoltà, al punto che Beatrice Luzzi dallo studio interviene per bacchettare D’Apice: “Sicuramente Alfonso vive un amore assoluto, e spesso l’amore assoluto acceca, quindi lui è cieco di fronte alla realtà. La realtà è che l’intruso è Alfonso: dovrebbe accettare un po’ di più che Stefano faccia il suo gioco. È innamorato di Federica, ha avuto la possibilità di frequentarla e forse Alfonso dovrebbe fare un passo indietro“.

Beatrice Luzzi stronca Alfonso D’Apice: “Dovresti essere rispettoso di Federica“

Cesara Buonamici, di contro, sostiene invece che Alfonso D’Apice possa ancora giocarsi le sue opportunità con Federica Petagna, ma ad una condizione: “Penso che Alfonso sia in vantaggio perché ha dalla sua una incredibile passione. E aggiungo che, dopo 8 anni passati insieme, ancora oggi lui ha questa immensa passione che, a mio parere, a Federica piace. Ma voglio dirtelo Alfonso: secondo me il tuo problema è che non dai fiducia a Federica. Non è tanto la gelosia, ma se tu non ti fidi di lei è una cosa che nessuna donna, a nessuna età, può accettare“.

Ben più diretto è invece il giudizio di Beatrice Luzzi: “Credo Alfonso che tu non possa telecomandare né Federica, né Stefano né tantomeno il Grande Fratello. Tu hai provato a telecomandare chiunque, io invece penso che dovresti essere rispettoso prima di tutto di Federica. Tu nei suoi confronti hai un’influenza paterna, lei è condizionata a tal punto che, per non farti soffrire, è in confusione totale“. Il ragazzo nega, ma l’opinionista è schietta: “Devi aprire gli occhi e guardare la realtà: la devi rispettare, devi accettarlo. Te l’ha fatto capire in tutti i modi, accettalo, è una donna libera“.