Federica e Stefano si riavvicinano al Grande Fratello 2024 durante l’assenza dell’ex Alfonso

Il bacio tra Alfonso D’Apice e Federica Petagna nel giardino del Grande Fratello 2024 sembrava aver messo un punto al triangolo amoroso che coinvolgeva anche Stefano Tediosi. Tuttavia, gli autori hanno deciso di metterci il loro zampino, sparigliando ancora le volte le carte, e effettivamente sono riusciti nel loro intento. Nell’ultima diretta del GF, Federica e Alfonso sono stati divisi: lui in tugurio, lei in casa con Stefano. L’ex tentatore ne ha allora approfittato per avere un confronto con Federica e riavvicinarsi a lei, e la ragazza non è apparsa restia.

Stefano Tediosi le ha fatto notare che da quando è entrato Alfonso nella Casa, lei ha fatto un passo indietro, tornando ad avere timore delle reazioni dell’ex. Motivo per il quale appare, ai suoi occhi, frenata e non se stessa al 100%. “È la stessa cosa di quando non potevi fare un aperitivo con le tue amiche, hai un po’ di paura a uscire? Io ti darò le sicurezze che ti mancano, io ci metto il mio, tu ci metti il tuo, vediamo se ci riusciamo.” le ha perciò proposto.

Alfonso D’Apice pronto a chiudere con Federica: “Scegli Stefano!”

Federica Petagna non è rimasta indifferente a queste parole di Stefano e, anzi, si è riavvicinata a lui, ammettendo di essere ancora presa da lui. Parole che ha confessato anche ad Alfonso D’Apice, la cui reazione dal tugurio non è stata delle migliori. Il 25enne ha infatti avvertito l’ex fidanzata che, di questo passo, la sua sarà una chiusura totale e definitiva nei suoi confronti: “Quando parli con me sembri una persona, poi sembri un’altra. – le ha detto – Dopo il bacio in giardino mi hai detto che sei andata da lui per chiudere definitivamente. Tu non sei sincera!” ha dunque tuonato.

Alfonso ha perciò avvertito Federica di essere ormai al limite: “Io ti avevo detto di non farmi esporre, perché dopo se finisce non ci può essere più nulla e tu sei quasi arrivata a quel punto, avrei già dovuto vedere altri comportamenti e io rimettermi in una situazione che mentre sono di qua tu di là ci stai parlando, non dovresti proprio farlo. Fai così scegli lui, ciao!” Quale sarà la prossima mossa di Federica?