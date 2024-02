Beatrice, Rosy, Grecia o Massimiliano, chi è il primo finalista Grande Fratello 2024?/ Cosa dicono sondaggi

Grande Fratello 2024: chi sarà il primo finalista tra Beatrice, Grecia, Rosy e Massimiliano?

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2024 e a sorpresa ad inizio trasmissione Alfonso Signorini ha svelato che presto verrà annunciato il primo finalista del Grande Fratello 2024. A fine puntata, infatti, i coinquilini della Casa più spiata d’Italia hanno fatto come di consueto le nomination per decidere chi mandare al televoto ma non come candidati all’eliminazione, bensì al contrario per eleggere il primo finalista di questa edizione. In nomination sono finiti Rosy Chin, Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese e Grecia Colmenares e dai primi sondaggi di quest’ultime ore già sembrerebbe scontato chi vincerà.

Nel dettaglio è il sempre attento sito di Biccy che spulciando tra i vari social su pagine fan, forum e profili Twitter ha notato come a primeggiare nei sondaggi su chi sarà il primo finalista del Grande Fratello 2024 è Beatrice Luzzi. Nei sondaggi pubblicati sul «Forum del Grande Fratello», l’attrice raggiunge percentuali schiaccianti del 76,91%. A notevole distanza è seguita dalla collega attrice Grecia Colmenares con il 9,35% di preferenze e poi a ruota Massimiliano Varrese e Rosy Chin.

Beatrice Luzzi è la prima finalista del Grande Fratello 2024? Strategia fan dei ‘Perletti’

Per sapere con certezza se Beatrice Luzzi sarà la prima concorrente ad andare in finale Grande Fratello 2024 occorre attendere i risultati del televoto che verranno resi noti nella prossima puntata, in onda lunedì 26 febbraio 2024. Nel frattempo è interessante notare anche come i fandom degli altri concorrenti stanno votando. Sempre stando a quanto riporta Biccy gli haters dell’attrice stanno votando in massa Grecia Colmenares. I sostenitore di Massimiliano Varrese e Rosy Chin, invece, al momento non sono pervenuti.

Interessante è notare, infine, come stanno votando i fan dei ‘Perletti’ ovvero la coppia formata da Mirko Brunetti e Perla Vatiero. In molti si stanno astenendo dal partecipare al televoto mentre alcuni stanno votando a favore di Beatrice Luzzi ed il motivo è presto detto. Essendo quasi certo che a trionfare a questo televoto sia l’attrice, i fan della coppia preferiscono votare lei per evitare che votando gli altri si possano occupare gli altri posti rischiando che Perla non arrivi in finale al Grande Fratello 2024. “Non votate, oppure fatelo per Beatrice. Lei andrà in finale di sicuro, se non ore lae prossime settimane. Votare Max o Grecia significherebbe togliere un posto in finale disponibile per i prossimi televoti ai quali parteciperà Perla” sostengono i fan dei ‘Perletti.’











