Beatrice Valli è incinta, l’annuncio su Instagram/ “Presto in sei, siamo felicissimi”

Beatrice Valli è incinta, l’annuncio sui social: “Presto in sei“

Alla fine l’atteso annuncio è finalmente arrivato: Beatrice Valli è incinta ed è dunque pronta ad allargare la famiglia con Marco Fantini. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha condiviso un post su Instagram con due scatti in bianco e nero, circondata dal marito e dai figli e con il pancino in primo piano. A corredo del post, un lungo messaggio: “Presto in SEI. Questa volta non è colpa del lattosio. Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare“.

Dopo settimane di rumors, la conferma è ora arrivata e la ragazza non sta più nella pelle: “Abbiamo sempre cercato di mantenere la nostra privacy riguardo la gravidanza, perché crediamo che questo sia un momento così unico da meritare tutta l’intimità della propria famiglia. Ebbene, tutto è andato come doveva andare e noi siamo felicissimi di annunciarlo ufficialmente. Abbiamo iniziato questo nuovo percorso… non nel migliore dei modi ma sicuramente avrà il suo lieto fine, ne sono certa… ci abbiamo sempre creduto!“.

Beatrice Valli: la conferma della gravidanza dopo la recente smentita

Beatrice Valli è così in attesa del suo 4° figlio dopo Alessandro, Azzurra e Bianca. Il primo è nato da una precedente relazione, mentre le ultime due sono frutto dell’amore con il marito Marco Fantini. Dopo il matrimonio da favola celebrato quest’estate, la coppia è ora pronta ad allargare nuovamente la famiglia. Il segreto della gravidanza è rimasto tale fino all’annuncio social, mentre sul web divampavano rumors e indiscrezioni dopo le recenti apparizioni dell’ex corteggiatrice di Uomini e donne, con rotondità sospette che hanno suscitato curiosità.

La Valli aveva inizialmente deciso di smentire le voci di gravidanza, spiegando come il gonfiore fosse dovuto ad un’intolleranza al lattosio. Ora, però, ha trovato il momento giusto per fare il lieto annuncio social: dopo essersi conosciuti ed innamorati nel dating show di Maria De Filippi, Beatrice Valli e Marco Fantini sono pronti a godersi un altro speciale capitolo della loro vita insieme.

